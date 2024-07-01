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Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3

Иногда говорят про потенциал видеокарт AMD, мол, нужно только подождать, потерпеть, и все проблемы исправят...
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Предисловие

Предыдущие части доступны по следующим ссылкам:

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Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1

Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2

А теперь продолжим.

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В предыдущей части мы сравнивали возможности драйверов в OpenCL API, и оказалось, что моя старая GeForce GTX 1070 функциональнее гораздо более новой Radeon RX 6900 XT, ибо AMD деградировала с драйверами, а NVIDIA наоборот набросила нового функционала даже для таких старых видеокарт, как у меня, не это ли называют "потенциалом"? Да, потенциал оказался за NVIDIA, хотя обычно фанаты "красного лагеря" верещат про потенциал AMD видеокарт...

И сейчас планировалось приступить к сравнению драйверов в OpenGL API, однако подумал, и решил для начала посмотреть что пишут в интернете про драйверы AMD, а то вдруг только у меня одного на всём свете постоянно были проблемы с Radeon всю историю использования, начиная с Radeon ещё времён ATI (самая старая что была в руках - ATI Rage 128 Pro), и заканчивая RX 5600M...

Тем более работы с OpenGL API гораздо больше, чем с OpenCL, так что будет некоторая промежуточная статья перед самым интересным.

-

Проблемы драйверов AMD

Начнём с элементарного - просто поищем что-нибудь про драйверы AMD, и вот - нашлось! Человек на форуме EA Games жалуется, что игра перестала запускаться после обновления драйвера, а ведь это конец 2019 и начало 2020 года:

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Причем если почитать дальше, можно заметить - человек ещё жалуется на то, что AMD удалили предыдущие, нормально работающие драйверы, и приходится использовать кривую версию драйвера...

Собственно именно поэтому я складировал практически все драйверы AMD в отдельную папку, ибо через раз случалось какое-то дерьмо, вынуждающее откатывать драйвер к более старому:

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Да, с драйверами NVIDIA тоже случалось иногда дерьмо, но это было редко, и критичного обычно ничего не происходило, разве что в действительно крайне редких случаях:

Так что если кто-то думает, что я "закрываю глаза" на проблемы NVIDIA - это не так. Просто проблем с NVIDIA многократно меньше было, чем с AMD, и каким бы фанатом AMD я ни был, бесконечно закрывать глаза на факты я не мог, хотя за драйверы новее 306.97 в паре с видеокартами GeForce 8000-200 серий я ещё долго буду припоминать NVIDIA...

Впрочем, даже так, всякие GeForce 8500 GT / GTS 250 сейчас могут работать с OpenCL, и даже обрабатывать изображения с помощью простеньких нейронных сетей, а их ровесники от AMD в лице Radeon HD 4870 не могут, вот вам и ещё одно проявление "потенциала", правда он в очередной раз оказался за NVIDIA.

И даже не пытайтесь оправдывать AMD за HD 4xxx серию, мол, это была ATI... Нет, на самом деле чип разрабатывала AMD под брендом ATI:

Что там дальше? Правильно, новости о том, как с обновлением драйвера перестали работать старые игры с API DirectX 9, целый ряд старых игр... Ну а AMD такие - извините, мы вряд ли выделим существенные ресурсы для решения проблемы, которая, скорее всего, вызвана устаревшими API.

А когда я попытался выйти на источник (форум AMD) оказалось, что тема уже скрыта от публичного доступа, и требуется регистрация, чтобы войти в тему, и не факт что ещё выйдет посмотреть... А раз на источник ссылались другие ресурсы - значит он был в публичном доступе, и то, что он сейчас закрыт означает лишь одно - AMD просто убрали неудобную тему из публичного доступа:

Впрочем, на форуме AMD и без того хватает сообщений о проблемах с драйвером, вот владелец RX 6700 XT жалуется, что не может поиграть в старую игру по-человечески, и там же заявляет - на старой NVIDIA всё работает прекрасно:

Далее человек с RX 6650 XT, у него артефакты изображения, почему именно это меня сейчас привлекло? Не догадались ещё? Думаю люди, что прочитали первую часть серии статей уже догадались в чём дело:

Правильно, ведь такие артефакты я уже лично видел, когда имел дело с новенькой AMD Radeon RX Vega 56, а ведь от AMD тогда из более свежего была только Radeon VII, когда от NVIDIA уже RTX 2000 серия появилась, которую собственно и следовало смотреть вместо AMD для покупки, уверен, с какой-нибудь RTX 2060-2070 проблем до сих пор не было бы:

Идём дальше, руководство по исправлению косяка с неправильно отображаемой версией драйвера AMD, ладно, пожалуй поработаю над скриншотом в графическом редакторе, замажу гневные матерные слова от пользователей в адрес AMD, а то совсем неприлично будет выкладывать "как есть"...

В других местах интернета тоже ругаются на AMD, что после обновления драйверов постоянно всё ломается, вот человек с новенькой RX 7600, там же подмечают другие люди, что чем новее драйвер - тем больше вылетов в играх с ошибкой драйвера, и если честно, подобными сообщениями завалены практически все форумы, что с AMD постоянно вылетают игры:

Эх, сочувствую человеку, что перешёл с GTX 1050ti на RX 6600, и начался сущий кошмар, у меня тоже было так, когда перешёл с GT 730 + Intel HD 530 на Radeon HD 7850, по началу всё было прекрасно, а потом как началось...

AMD как Linux дистрибутивы, сначала всё прекрасно на первый взгляд, а потом как начинается дерьмо, и конца и края нет танцам с бубном в попытках решить всё новые всплывающие проблемы...

Далее решил поискать на форумах Steam по запросу "amd, driver, crash", и выдало 5414 страниц с проблемами, да, это не самый объективный способ оценить количество проблем у "красного лагеря", ведь ряд проблем может быть не связан с драйверами AMD:

И если сделать то же самое, только с nvidia, то окажется, что в выдаче 9878 результатов, так что это получается, с NVIDIA больше проблем, чем с AMD?

Фанаты "красного лагеря" так и заявят, что вон, у nvidia гораздо больше проблем! Однако это будет лишь пустым звоном, ведь если учесть популярность AMD / NVIDIA, то внезапно выясняется, что за AMD всего 16%, а за NVIDIA подавляющее большинство, 76% если точнее:

И если пересчитать количество проблем в поиске с учётом популярности, выясняется, что у AMD выходит 338 проблем на 1% пользователей, когда у NVIDIA всего 130 проблем на 1% пользователей.

Иначе говоря - у NVIDIA почти в 3 раза меньше проблем на процент пользователей, чем у AMD, и это гораздо более объективный показатель, чем просто общее количество сообщений о проблемах на "лагерь".

Ну и конечно не забываем про характерную для AMD проблему утечки памяти:

Проблемами утечки памяти наверное весь форум AMD кишит, наверное не просто так пихают в современные видеокарты Radeon как можно больше памяти, видимо "красные" понимают, что их драйверы говно кривое, и просто пытаются компенсировать кривые драйверы объёмами памяти, жаль только со временем эти объёмы окажутся такой же "тыквой" с нераскрытым потенциалом, как и всё что делала AMD:

AMD уже бросала не одно поколение видеокарт в кривом состоянии, начиная от HD 4xxx серии, потом HD 5000/6000 серии, а потом и вовсе кинули пользователей даже таких видеокарт как RX 580 ("Drop support for gfx8-9 ASICs"), правда с драйвером Vulkan на платформе Linux, но всё же кинули, и кто сказал, что однажды AMD и с пользователями Windows так не поступят?

С асинхронными вычислениями AMD уже прославилась, правда не сильно, ведь в те времена они не особо то и использовались, зато сейчас видеокарты GCN 1.0 (HD 7750/7700 - HD 7850/7870) порой не способны даже запустить некоторые игры использующие Vulkan API, ибо асинхронные вычисления заблокированы AMD с 2016 года.

P.S. Видеокарта R9 280X относится к архитектуре GCN 1.1, и у меня была подобная видеокарта, там всё нормально с асинхронными вычислениями, проблема относится только к GCN 1.0, но в интернете часто могут путать версии, ведь сама AMD не создала адекватной иерархии архитектур:

Впрочем, у меня есть собственная таблица, хоть и устаревшая, но она раскладывает всё по своим местам относительно архитектур GCN у AMD. Практически все видеокарты в зоне GCN 1.0 имели проблемы с вычислительными шейдерами, когда я лично обладал некоторыми из них, "спасибо" AMD за урезание асинхронных вычислений данным видеокартам:

Хотя видеокарты GCN 1.1 и не пострадали (HD 7870XT - HD 7970 и их ребренды), но ситуация всё равно ужасная, и никаким "потенциалом на будущее" даже не пахнет, ибо AMD нещадно уничтожает тот самый "потенциал" с выпуском новых драйверов, каждый раз, оправдывая свою некомпетентность "устаревшими API" и прочим бредом.

Что-то я не видел, чтобы NVIDIA вырезала расширения OpenCL или OpenGL просто потому что они "устарели", и проблем со старыми играми особо не испытывал имея видеокарты от NVIDIA, только у AMD вечно всё "устаревает", и нужно срочно вырезать дабы "не мешало", а потом владельцы AMD видеокарт начинают завывать на форумах в интернете - то одно не работает, то другое...

Ну и пора заканчивать, ибо о проблемах драйверов AMD можно говорить бесконечно:

А мне пора обрабатывать имеющиеся данные по OpenGL API, так не хочется, особенно учитывая объём собранной информации, но раз уж взялся, надо бы завершить...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

AMD много не бывает! Или бывает...

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