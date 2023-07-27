Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов

У дистрибутивов Linux есть множество проблем, и я затрагиваю эти проблемы в своих обзорах, но фанатики Linux постоянно меня оскорбляют за то что я критикую дистрибутивы по фактам...
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Думаю некоторые уже видели мой обзор на дистрибутив Wubuntu, на самом деле этот обзор даже мне самому не сильно то нравится в целом, но его нужно было продолжать до логичного завершения, и я его завершил за 5 частей. Здесь оставлю ссылки для тех, кому интересно.

реклама

Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux:

Часть 5

Часть 4

реклама

Часть 3

Часть 2

Часть 1

Теперь перейдём к неугомонным фанатикам Linux.

реклама

Однажды я работал над одной статьёй, как вдруг была замечена подозрительная активность под другими моими статьями, преимущественно под обзором на многострадальный дистрибутив Wubuntu:

Посмотрев на профиль VKontakte сразу стало понятно что это фейк, ибо профиль создан буквально несколько часов назад, и первая же запись является сворованной фотографией из моего настоящего, личного профиля VK.

Ну а в подробной информации выставлен явно неадекватный текст, при этом в качестве псевдонима использовано слово "chimbabench", что есть название моего бенчмарка который способен работать даже в дистрибутивах Linux 2013 года, я бы точно не стал себе брать псевдоним из названия какой-то программы, и уж тем более писать что-то вроде "windows one love":

Фанатики Linux крайне нетерпимы к критике дистрибутивов Linux, это уже давно известный факт, да и меня они уже давно оскорбляют практически под каждой "неугодной" статьёй... Причём фанатики предпочитают не вспоминать про тот факт, что я и Windows критикую ничуть не мягче чем дистрибутивы линукса когда действительно есть за что критиковать.

реклама

Но видимо некоторые фанатики "пингвина" всё же поняли что простыми оскорблениями и газлайтингом меня не сломить, чтобы я перестал критиковать и популяризировать дистрибутивы Linux, в итоге нашёлся достаточно смелый фанатик подделавший страницу в социальной сети VK на основе крупиц моей личной информации.

Очевидно что газлайтинг и оскорбления меня не ломают, потому фанатики Linux начали делать фейки моей личной страницы и от имени этих фейков начали вести себя неадекватно в публичном пространстве, делая видимость что это якобы я сам делаю.

Этот же фейк даже в личные сообщения набился, но по итогу это был разговор в стиле "из пустого в порожнее", хотя среди пустопорожнего вырвалось "предупреждение" гласящее "что пора прекращать поливать говном линукс", хотя по факту это была скорее необоснованная угроза, особенно учитывая что я никогда и не поливал "говном" сам Linux и тем более Линуса Торвальдса. Я критикую дистрибутивы Linux, и критикую стараясь прикреплять доказательства, иначе это была бы не критика вовсе.

Конечно же я не буду опускаться до выноса личных переписок в публичное пространство, особенно когда их можно редактировать как угодно и подстраивать в чью-либо пользу, нет, до такого я не опущусь.

Потому сейчас показываю только публичную информацию в статье, которую вы и сами можете проверить если конечно комментарии под статьями не удалят за спам, а фейковый профиль в социальной сети не заблокируют.

Хотя не исключено, что человек создавший фейковый аккаунт наоборот пытается привлечь ещё большее внимание к теме дистрибутивов Linux и помочь популяризировать данные операционные системы, кто знает, из личной переписки с фейком никакой внятной информации я так и не получил... Непонятно только зачем было прибегать к воровству чужих фотографий при создании фейкового аккаунта если этот человек действительно фанат Linux и не хочет навредить репутации дистрибутивов Linux, которая к слову и без меня была ниже плинтуса.

Может быть мой стиль изложения и не всем нравится, и статьи я далеко не идеально пишу, но такие люди только мотивируют ещё больше работать над темой и ещё качественнее выявлять проблемы в дистрибутивах Linux устраняя прошлые недостатки.

В любом случае я никого не заставляю читать свои статьи, и если я начну писать обзоры про линуксы закрывая глаза на такие недостатки как отсутствие настроек формата даты и времени в GNOME (без костылей невозможно настроить формат даже по международному стандарту ISO8601), то это уже будут не обзоры, а просто реклама подогнанная в нужную сторону. Если потенциальный пользователь насмотревшись таких обзоров где всё хорошо и прекрасно, пойдёт и начнёт плеваться спотыкаясь об неупомянутые в обзорах реальные косяки, то это как минимум некрасиво будет с моей стороны...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

linux chimbal линукс фейки фейк подмена
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
67
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
9
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
12
Крупная колонна ЧВК "Вагнер" в Беларуси приехала по новому маршруту в Верейцы
7
Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
5
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
+
Спикер ВВС Украины: Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается, нужны системы Patriot
+
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
Японский производитель 2-нм чипов Rapidus готов искать клиентов в США
+
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
4
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+
The Wall Street Journal: РФ приспособилась к санкциям, а цена на нефть не определяется в Белом доме
+
Госдума РФ: верхние границы призывного возраста будут повышены без переходного периода
2
Топовые карты RTX 4000 в США продаются на 15% дешевле рекомендованных цен
4
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» с хирургической точностью поразил узел связи ПВО ВСУ на Херсонском направлении
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
В сети появились кадры реальной локации из фильма "Лучшие в аду" - тренировочный лагерь ЧВК "Вагнер"
+
Власти Белгорода отказались восстанавливать дорогостоящие дома
1
Матвиенко сравнила ЧВК «Вагнер» с «Махновцами» и против особого статуса для «вагнеровцев» в России
4
Эмулятор PlayStation 3 RPCS3 откажется от поддержки устаревших версий Windows
1

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
174
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
38
"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
+
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
41
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
4
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
27
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
4

Сейчас обсуждают

Henry Miklashevych
02:23
Как они🇺🇲 любят воевать на чужой земле. Пора их топить.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
eai
02:18
25 июля штормер сбил Ка-52 https://vk.com/wall-201190697_688800
Третий из шести британских ЗРК Stormer HVM поражён российским "Ланцетом" в зоне СВО [Видео]
Кирилл Прозоровский
01:56
А вроде писали что он его ракетой задел. Бредовая идея какая-то.
Российский Су-35 в небе Сирии повредил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся ему помешать
Cyborg39rus
01:40
Страна или страны у которых ничего нет, никак не смогут нагнуть тех, у кого всё есть.
В Госдепе США высоко оценили устойчивость российской экономики.
Александр Колодин
01:38
В России как всегда покрыто тайной
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
Андрей Тарр
00:55
Дорого, долго и муторно, да и не является "панацеей". И дорого и муторно при обслуживании. Уже давно существуют боеприпасы, рассчитанные на преодоление нескольких метров грунта и/или сантиметров бетон...
Склад боеприпасов в Крыму поражён в результате налёта украинских беспилотников
Сергей Баулов
00:37
Зачем их пускают днём, когда такие ракеты буквально можно из пзрк перехватить специальными командами людей на постах?
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
Григорий
00:37
Автор - нубас.Ты просто передрал новость с ошибкой горе-писателя с 3DNews и даже не удосужился свериться с первоисточником на Micron.com 🤣 А всё потому, что не "32-гигабайтные" микросхемы, а 32-гигаб...
ФРС США подняла ключевую ставку до рекордного значения со времён теракта в 2001 году
Вадим Кудрявцев
00:36
Молчал бы уж .чушка немытая.Тебя русские бумагой подтиратся научили а не пальцем.осло ..б
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Рамзан Хадаев
23:56
Похвастайтесь своими успехами в Украйне русские вояки! Или, ещё где то! Есть, чем гордится? Ждёмс, очередной *жест доброй воли*!
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем