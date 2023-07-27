Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
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Думаю некоторые уже видели мой обзор на дистрибутив Wubuntu, на самом деле этот обзор даже мне самому не сильно то нравится в целом, но его нужно было продолжать до логичного завершения, и я его завершил за 5 частей. Здесь оставлю ссылки для тех, кому интересно.
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Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux:
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Теперь перейдём к неугомонным фанатикам Linux.
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Однажды я работал над одной статьёй, как вдруг была замечена подозрительная активность под другими моими статьями, преимущественно под обзором на многострадальный дистрибутив Wubuntu:
Посмотрев на профиль VKontakte сразу стало понятно что это фейк, ибо профиль создан буквально несколько часов назад, и первая же запись является сворованной фотографией из моего настоящего, личного профиля VK.
Ну а в подробной информации выставлен явно неадекватный текст, при этом в качестве псевдонима использовано слово "chimbabench", что есть название моего бенчмарка который способен работать даже в дистрибутивах Linux 2013 года, я бы точно не стал себе брать псевдоним из названия какой-то программы, и уж тем более писать что-то вроде "windows one love":
Фанатики Linux крайне нетерпимы к критике дистрибутивов Linux, это уже давно известный факт, да и меня они уже давно оскорбляют практически под каждой "неугодной" статьёй... Причём фанатики предпочитают не вспоминать про тот факт, что я и Windows критикую ничуть не мягче чем дистрибутивы линукса когда действительно есть за что критиковать.
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Но видимо некоторые фанатики "пингвина" всё же поняли что простыми оскорблениями и газлайтингом меня не сломить, чтобы я перестал критиковать и популяризировать дистрибутивы Linux, в итоге нашёлся достаточно смелый фанатик подделавший страницу в социальной сети VK на основе крупиц моей личной информации.
Очевидно что газлайтинг и оскорбления меня не ломают, потому фанатики Linux начали делать фейки моей личной страницы и от имени этих фейков начали вести себя неадекватно в публичном пространстве, делая видимость что это якобы я сам делаю.
Этот же фейк даже в личные сообщения набился, но по итогу это был разговор в стиле "из пустого в порожнее", хотя среди пустопорожнего вырвалось "предупреждение" гласящее "что пора прекращать поливать говном линукс", хотя по факту это была скорее необоснованная угроза, особенно учитывая что я никогда и не поливал "говном" сам Linux и тем более Линуса Торвальдса. Я критикую дистрибутивы Linux, и критикую стараясь прикреплять доказательства, иначе это была бы не критика вовсе.
Конечно же я не буду опускаться до выноса личных переписок в публичное пространство, особенно когда их можно редактировать как угодно и подстраивать в чью-либо пользу, нет, до такого я не опущусь.
Потому сейчас показываю только публичную информацию в статье, которую вы и сами можете проверить если конечно комментарии под статьями не удалят за спам, а фейковый профиль в социальной сети не заблокируют.
Хотя не исключено, что человек создавший фейковый аккаунт наоборот пытается привлечь ещё большее внимание к теме дистрибутивов Linux и помочь популяризировать данные операционные системы, кто знает, из личной переписки с фейком никакой внятной информации я так и не получил... Непонятно только зачем было прибегать к воровству чужих фотографий при создании фейкового аккаунта если этот человек действительно фанат Linux и не хочет навредить репутации дистрибутивов Linux, которая к слову и без меня была ниже плинтуса.
Может быть мой стиль изложения и не всем нравится, и статьи я далеко не идеально пишу, но такие люди только мотивируют ещё больше работать над темой и ещё качественнее выявлять проблемы в дистрибутивах Linux устраняя прошлые недостатки.
В любом случае я никого не заставляю читать свои статьи, и если я начну писать обзоры про линуксы закрывая глаза на такие недостатки как отсутствие настроек формата даты и времени в GNOME (без костылей невозможно настроить формат даже по международному стандарту ISO8601), то это уже будут не обзоры, а просто реклама подогнанная в нужную сторону. Если потенциальный пользователь насмотревшись таких обзоров где всё хорошо и прекрасно, пойдёт и начнёт плеваться спотыкаясь об неупомянутые в обзорах реальные косяки, то это как минимум некрасиво будет с моей стороны...
Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
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