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Global_Chronicles
Разработчиков FIFA World Cup для Netflix уволили сразу после релиза
Калифорнийская студия Refactor Games, создавшая эксклюзивный футбольный симулятор FIFA World Cup: Launch Edition для Netflix, уволила весь персонал.
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Студия Refactor Games, которая разрабатывала официальную игру чемпионата мира по футболу для Netflix, закрылась. Почти все сотрудники, включая ведущих специалистов, лишились работы, сообщают они в соцсетях.

 Изображение: videogameschronicle.com

Игра вышла 11 июня. Проект был эксклюзивом стримингового сервиса — пользователи Netflix могли транслировать ее на телевизор, используя смартфон в качестве контроллера. Релиз сопровождался негативными отзывами: игроки и критики указывали на сырость, недоработанность и явную спешку. Обозреватели предположили, что игру создавали в авральном режиме, чтобы успеть к старту чемпионата мира.

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Через два месяца после релиза материнская компания Delphi Interactive свернула финансирование. Арт-директор студии сообщил в LinkedIn, что уволили весь персонал. Еще один сотрудник подтвердил: команда была лучшей за его карьеру, но после выхода проекта деньги перестали поступать. В пресс-релизе перед запуском Netflix обещал, что игра будет развиваться со временем, но неясно, отменены ли эти планы.

#видеоигры #игровая индустрия #netflix #увольнения #fifa world cup #закрытие студии #delphi interactive #refactor games
Источник: videogameschronicle.com
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