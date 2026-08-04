Студия Refactor Games, которая разрабатывала официальную игру чемпионата мира по футболу для Netflix, закрылась. Почти все сотрудники, включая ведущих специалистов, лишились работы, сообщают они в соцсетях.
Изображение: videogameschronicle.com
Игра вышла 11 июня. Проект был эксклюзивом стримингового сервиса — пользователи Netflix могли транслировать ее на телевизор, используя смартфон в качестве контроллера. Релиз сопровождался негативными отзывами: игроки и критики указывали на сырость, недоработанность и явную спешку. Обозреватели предположили, что игру создавали в авральном режиме, чтобы успеть к старту чемпионата мира.
Через два месяца после релиза материнская компания Delphi Interactive свернула финансирование. Арт-директор студии сообщил в LinkedIn, что уволили весь персонал. Еще один сотрудник подтвердил: команда была лучшей за его карьеру, но после выхода проекта деньги перестали поступать. В пресс-релизе перед запуском Netflix обещал, что игра будет развиваться со временем, но неясно, отменены ли эти планы.