Калифорнийская студия Refactor Games, создавшая эксклюзивный футбольный симулятор FIFA World Cup: Launch Edition для Netflix, уволила весь персонал.

Студия Refactor Games, которая разрабатывала официальную игру чемпионата мира по футболу для Netflix, закрылась. Почти все сотрудники, включая ведущих специалистов, лишились работы, сообщают они в соцсетях.

Изображение: videogameschronicle.com

Игра вышла 11 июня. Проект был эксклюзивом стримингового сервиса — пользователи Netflix могли транслировать ее на телевизор, используя смартфон в качестве контроллера. Релиз сопровождался негативными отзывами: игроки и критики указывали на сырость, недоработанность и явную спешку. Обозреватели предположили, что игру создавали в авральном режиме, чтобы успеть к старту чемпионата мира.

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Через два месяца после релиза материнская компания Delphi Interactive свернула финансирование. Арт-директор студии сообщил в LinkedIn, что уволили весь персонал. Еще один сотрудник подтвердил: команда была лучшей за его карьеру, но после выхода проекта деньги перестали поступать. В пресс-релизе перед запуском Netflix обещал, что игра будет развиваться со временем, но неясно, отменены ли эти планы.