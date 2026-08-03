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Global_Chronicles
GizmoChina сравнило бюджетные и премиальные роботы-пылесосы августа 2026 года
GizmoChina собрало шесть роботов-пылесосов для пользователей с разными требованиями к уборке.
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Рынок роботов-пылесосов уже не сводится к одному-двум удачным вариантам. В августовской подборке GizmoChina модели разделили по возможностям уборки, навигации и уровню самостоятельности, чтобы упростить выбор под конкретную квартиру или дом.

 Изображение: GizmoChina 

MOVA E10

Изображение: GizmoChina 

MOVA E10 подходит тем, кто хочет перейти на роботизированную уборку без больших затрат. У модели тяга до 4500 Па, есть навигация LDS LiDAR, управление через приложение и функция влажной уборки. Корпус сделали тонким, поэтому робот проходит под мебелью, а система Dual-Fusion помогает обходить препятствия.

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ILIFE A30

Изображение: GizmoChina 

ILIFE A30 заметно мощнее и ориентирован уже на более требовательную ежедневную уборку. Он развивает до 13 000 Па, строит карту помещения с помощью LiDAR и умеет работать в режиме пылесоса и швабры. Пользователь также получает настройку расписания, управление через приложение и поддержку нескольких этажей.

Eureka Forbes SmartClean

Изображение: GizmoChina 

Eureka Forbes SmartClean выделяется не только тяговым усилием на 7000 Па, но и док-станцией с автоматической очисткой. Модель поддерживает сухую и влажную уборку, использует LiDAR-навигацию, распознает препятствия с помощью ИИ и может убирать до трех часов подряд.

ECOVACS DEEBOT N30 Plus

Изображение: GizmoChina 

ECOVACS DEEBOT N30 Plus предлагает 10 000 Па, станцию автоматической очистки без мешка и систему TrueMapping. Робот умеет строить маршрут с первого запуска, работает в режимах сухой и влажной уборки и может трудиться до 320 минут.

ECOVACS DEEBOT N50 Pro

Изображение: GizmoChina 

ECOVACS DEEBOT N50 Pro усиливает возможности старшей модели до 15 000 Па и добавляет ZeroTangle 2.0, которая снижает наматывание волос на щетку. Dreame L50 Ultra CE идет еще дальше: 25 000 Па, выдвижная боковая щетка и док-станция, которая сама опустошает контейнер, моет насадки горячей водой, сушит их и доливает воду.

Dreame L50 Ultra CE

Изображение: GizmoChina 
Если нужен робот-пылесос без оглядки на бюджет, Dreame L50 Ultra CE выглядит самым мощным вариантом в подборке. Он развивает силу всасывания до 25 000 Па и уверенно собирает пыль, шерсть и крупный мусор как с твердых покрытий, так и с ковров. Дополнительно у модели есть выдвижная боковая щетка, которая помогает лучше убирать вдоль стен и в углах.Док-станция берет на себя почти все обслуживание: опустошает контейнер, моет насадки для швабры горячей водой, сушит их и автоматически доливает воду в резервуар.

В GizmoChina отдельно отмечают, что среди доступных моделей лучшим бюджетным вариантом они считают ILIFE A30, а в целом самым сильным решением называют Dreame L50 Ultra CE. При обычном уходе такие роботы обычно служат от четырех до шести лет, если вовремя чистить щетки и менять расходные детали, включая фильтры и насадки для влажной уборки.

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Источник: gizmochina.com
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