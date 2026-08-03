В сеть попали изображения новых смарт-часов Motorola Moto Watch Ultra. Модель получит стальной корпус, GPS, модем LTE, улучшенный датчик сердечного ритма и цифровую заводную головку.

Сетевые источники опубликовали первые изображения флагманских смарт-часов Motorola. Moto Watch Ultra придет на смену базовой модели с новым дизайном и расширенными возможностями.

©Mac Observer

Новинка сохранила внешний вид предшественника: широкий безель, циферблат с тремя дополнительными секциями, управление через сенсорный экран и боковую цифровую коронку. Главные изменения внутри.

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Корпус диаметром 46 мм выполнен из нержавеющей стали и защищен от воды по стандарту 5 ATM — часы можно использовать при плавании. На задней панели разместили обновленный PPG-датчик с пятью светодиодами и четырьмя фотодиодами для измерения пульса и, предположительно, уровня кислорода в крови. Металлическое кольцо вокруг сенсора может выполнять функции ЭКГ или других медицинских датчиков, но официального подтверждения этому нет.

©Mac Observer

В часы встроили GPS-модуль и LTE-модем, что позволяет отслеживать маршруты и принимать уведомления без подключения к телефону. Информации о цене, сроках выхода и операционной системе пока нет. Неизвестно, останется ли устройство на упрощенной платформе RTOS или получит Google Wear OS.

©Mac Observer