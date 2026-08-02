Производители смещают фокус с пассивного мониторинга сна на активное вмешательство. Новые устройства считывают мозговые волны и в реальном времени корректируют состояние, чтобы предотвратить ночные пробуждения.

Десятилетие использования смарт-часов и смарт-колец показало главную проблему: люди узнали, что спят плохо, но это не исправило ситуацию. Производители осознали: сбор данных без обратной связи бесполезен. Теперь индустрия переходит к устройствам, которые не просто сообщают о проблеме, а решают ее прямо во время сна.

Изображение: Tom's Guide

Принцип работы новых гаджетов иной. Вместо оценки движений и пульса они анализируют мозговую активность. Например, Elemind отслеживает альфа-волны и гасит те из них, что мешают засыпанию. Muse S Athena и NextSense улавливают кратковременные нарушения и мягко возвращают пользователя в глубокую фазу, если он начал просыпаться среди ночи.

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Параллельно развиваются бесконтактные системы. Sleepal — это лампа у кровати, которая следит за сном без всяких браслетов. Kimba использует персонализированные ароматы в ответ на данные о состоянии пользователя, а Eight Sleep и Orion регулируют температуру матраса, если человеку жарко. По словам производителей, ближайшие 10 лет все пассивные трекеры уйдут в прошлое, уступив место технологиям, которые активно восстанавливают сон.