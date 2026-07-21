YouTube-блогер с канала Budget-Builds Official разогнал профессиональную видеокарту NVIDIA Quadro M4000 2015 года и запустил на ней Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 и игры на Unreal Engine 5.

Автор YouTube-канала Budget-Builds Official приобрел на вторичном рынке Quadro M4000 – профессиональную карту NVIDIA для рабочих станций – всего за $30 (2350 руб.). После модификации BIOS и разгона он проверил ее в современных играх. Результаты оказались неожиданными.

Изображение: TweakTown

По характеристикам M4000 близка к GTX 970. У обеих карт 1664 ядра CUDA, 104 текстурных блока и 256-битная шина. Однако у Quadro 8 ГБ видеопамяти GDDR5 вместо 4 ГБ у GTX 970. Именно это дает преимущество в новинках. YouTube-блогер модифицировал BIOS, поднял частоты с 773 МГц до 1350 МГц и увеличил энергопотребление. Температура при этом превысила 90 градусов, но карта работала стабильно.

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В Cyberpunk 2077 на смеси средних и высоких настроек с FSR 3 в режиме Balanced карта выдала в среднем 49 FPS при 1080p. Red Dead Redemption 2 показала те же 49 FPS с ультра-текстурами. Oblivion Remastered, которая требует минимум 8 ГБ видеопамяти, запустилась на 30 FPS, но разрешение пришлось снизить до 900p. Игры на Unreal Engine 5 также достигли 30 кадров.

NVIDIA до сих пор выпускает драйверы для Quadro M4000 – они заменяют игровые Game Ready-драйверы и работают со всеми современными играми. Однако цены на вторичном рынке выросли до $55–100 (4300–7830 руб.). При такой стоимости карта теряет привлекательность и конкурирует с RX 480 и RX Vega 56.