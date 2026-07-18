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Global_Chronicles
Каждый седьмой американец судит о характере человека по обоям на его телефоне
Опрос компании Talker Research показал, что 14% американцев оценивают личность человека по заставке на его смартфоне.
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Экран блокировки давно перестал быть только элементом оформления смартфона. Согласно результатам нового опроса, многие воспринимают выбранное изображение как отражение характера и привычек владельца устройства.

© Android Headlines

Компания Talker Research провела опрос среди 2000 американцев и выяснила, что 14% участников признаются: они составляют мнение о человеке по изображению на экране блокировки его смартфона. Иначе говоря, примерно каждый седьмой респондент считает такой элемент оформления источником информации о личности владельца.

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Подобный подход чаще встречается среди молодых людей. Среди представителей поколения Z так ответили 33% участников опроса. У миллениалов этот показатель составил 17%.

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Исследование также выявило, какие картинки выбирают американцы. Семейные снимки и фото детей заняли первое место — их используют 19% опрошенных. Пейзажи природы и личные фотографии разделили второе место с 11% каждая. На третьем месте оказались домашние животные — их выбрали 10% респондентов. При этом фотографии романтических партнеров и супругов используют только 7%. Телешоу и фильмы замыкают список с 5%.

Ровно 10% американцев не меняют стандартные обои, которые устанавливает производитель. Этот выбор вызывает неоднозначную реакцию. 12% тех, кто оценивает чужие заставки, считают, что стандартные обои говорят об отсутствии вдохновения и творчества. Однако 32% наблюдателей воспринимают это как признак практичности и минимализма. Еще 25% полагают, что такие пользователи относятся к телефону как к инструменту, а не к продолжению себя. И 22% считают этот выбор совершенно незначимым.

#опрос #персонализация #поколение z #миллениалы #экран блокировки #обои на телефон
Источник: androidheadlines.com
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