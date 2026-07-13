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Global_Chronicles
Квантовый тепловой двигатель может упростить создание компьютеров будущего
В Финляндии создали устройство, которое позволит отказаться от дорогих соединительных кабелей в квантовых компьютерах.
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Главная проблема при создании больших квантовых компьютеров — это соединение множества вычислительных элементов между собой и с внешним управляющим оборудованием. Требуются тысячи дорогих кабелей, каждый из которых стоит около тысячи евро. Финские физики предложили способ избавиться от них.

 Изображение: Хейкка Валья / Университет Аалто

Финляндия планирует построить квантовый компьютер с тысячей логических вычислительных элементов к 2035 году. На практике для этого потребуются сотни тысяч физических элементов. Их придется связывать миллионами микроволновых кабелей. По сегодняшним ценам это обойдется в огромную сумму — только на кабели потребуется на сотни миллионов евро. Кроме того, такая сеть создает помехи, которые мешают точной работе системы.

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Ученые из Университета Аалто (Aalto University) пошли другим путем. Они создали микроскопический тепловой двигатель внутри сверхпроводящей цепи и запустили его при температуре, близкой к абсолютному нулю. Устройство работает по тому же принципу, что и обычные тепловые двигатели в автомобилях, но в квантовом масштабе. Двигатель преобразует ничтожное количество тепла от квантового холодильника в полезную работу.

Эксперимент со светом двухвековой давности упростил создание структур для компьютеров нового типа

Главное преимущество такого подхода — автономность. Разработанный двигатель может выполнять операции с вычислительными элементами без внешних управляющих импульсов, которые обычно передаются по кабелям. Если эту технологию удастся развить, квантовые компьютеры станут проще в сборке и значительно дешевле.

#физика #квантовые компьютеры #новые технологии #научные разработки #компьютеры будущего
Источник: interestingengineering.com
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