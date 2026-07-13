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Global_Chronicles
Новые материалы GTA 6 укрепили версию о происхождении башни в Леониде
Загадочная башня на горизонте Леониды остается одной из самых обсуждаемых деталей GTA 6. После новых материалов от Rockstar большинство фанатов изменило свое мнение о происхождении этого объекта.
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Некоторые детали GTA 6 продолжают вызывать обсуждения задолго до выхода игры. Одной из таких особенностей стала высокая башня, которую поклонники заметили еще в первом трейлере и продолжают внимательно изучать.

 Изображение - ChatGPT

Впервые необычное сооружение появилось в дебютном трейлере Grand Theft Auto VI. Из-за большого расстояния до объекта пользователи не смогли сразу определить, что именно показала Rockstar. Одни считали, что речь идет о графическом эффекте, дыме или особенностях перспективы, другие сразу предположили, что на горизонте находится высокая радиовышка или телевизионная башня, характерную форму которой можно заметить уже на отметке 0:02 первого трейлера.

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Изображение: Notebookcheck

Позже обсуждение получило новое развитие. Rockstar на Reddit опубликовала дополнительный скриншот, на котором башню можно рассмотреть заметно лучше. После этого многие участники сообщества пришли к выводу, что объект действительно существует в игровом мире.

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Изображение: r/GTA6

По сути, новые материалы укладываются в уже известную концепцию игры, где Леонида повторяет многие особенности реальной Флориды. В южной части штата расположены высокие телевизионные и радиопередающие башни, которые хорошо заметны на фоне окружающей местности. В качестве одного из примеров поклонники приводят башню WCIX высотой почти 550 метров.

При этом один вопрос пока остается без ответа. Многие игроки надеются, что смогут подняться на вершину сооружения, осмотреть окрестности, а затем воспользоваться парашютом. Однако Rockstar пока не сообщала, станет ли башня доступной для посещения или останется частью игрового пейзажа.

#игры #rockstar games #gta 6 #rockstar #grand theft auto vi #vice city #leonida
Источник: notebookcheck.net
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