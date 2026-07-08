Бывший глава NASA Джим Бриденстайн выразил сомнения в архитектуре лунных посадочных модулей для программы Artemis. Он считает, что их сложность может помешать возвращению астронавтов на Луну в установленные сроки.

Джим Бриденстайн, возглавлявший NASA во время первого срока президента Дональда Трампа, в подкасте This Week in Space раскритиковал архитектуру лунных модулей для программы Artemis. Главная претензия: чрезмерная сложность конструкции по сравнению с Apollo.

Фото: Space.com

Бриденстайн сравнил Artemis с программой Apollo. Тогда конструкторы стремились к максимальной простоте, что позволило высадиться на Луну через восемь лет после «того, как Джон Ф. Кеннеди объявил, что мы это сделаем». Сейчас же NASA использует два модуля — Starship от SpaceX и Blue Moon от Blue Origin — и ни один из них еще не вышел на орбиту.

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При этом ракета SLS, несмотря на многолетние задержки, успешно стартовала с первой попытки и сразу была готова к полету с экипажем. Однако сам по себе SLS не решает проблему: без посадочного модуля высадка на Луну невозможна.

Ключевое отличие Artemis от Apollo — необходимость дополнительных дозаправочных полетов. По оценке Управления генерального инспектора NASA, Starship понадобится минимум 15 запусков для дозаправки. Это усложняет и удорожает миссию.

Первая высадка запланирована на 2028 год в рамках миссии Artemis 4. Перед этим, в 2027 году, состоится Artemis 3: астронавты на Orion состыкуются с обоими модулями на низкой орбите, но Starship полетит без жилого отсека — только со стыковочным узлом. Это указывает на отставание SpaceX.

NASA уже выражало недовольство задержками и допускало пересмотр контракта. Бриденстайн подчеркнул: нужен модуль, который будет готов как можно скорее. Он предупредил, что без работающего модуля высадка сорвется, а задержки могут стать фатальными.