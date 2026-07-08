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Global_Chronicles
Xiaomi представила новую автомобильную серию Sky Nomad с запасом хода 1500 км
Компания Xiaomi Auto официально объявила о запуске новой автомобильной марки «Sky Nomad» (в Китае — Xiaomi Pengcheng). Первой моделью линейки станет полноразмерный внедорожник N90 с гибридной установкой EREV.
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Xiaomi объявила о новой серии электромобилей Sky Nomad (в Китае — Xiaomi Pengcheng [小米澎程]). Об этом компания сообщила сегодня утром через страницу в WeChat и запустила рекламные показы на городских экранах в Поднебесной. Новый бренд дополнит уже выпускающиеся модели SU7 и YU7. По имеющимся данным, первая модель серии получила название N90.

 Изображение предоставлено CarNewsChina

N90 — это полноразмерный внедорожник длиной 5,3 метра с колесной базой 3,1 метра. Производитель предложит пятиместную и семиместную версии. Ранее на шпионских снимках заметили модификацию с палаткой на крыше.

Изображение предоставлено CarNewsChina

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Автомобиль использует силовую установку EREV. 1,5-литровый турбированный двигатель-генератор не передает крутящий момент на колеса, а заряжает аккумулятор и питает электромоторы. Емкость батареи превышает 70 кВт·ч. Электрический запас хода составит 400-500 км, общий — более 1500 км.

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Изображение предоставлено CarNewsChina

N90 получил массивные фары, трапециевидный воздухозаборник, боковые воздухозаборники в бамперах, высокую линию капота и лидар на крыше. Производитель установил электрические подножки. Более детальные характеристики компания раскроет ближе к старту продаж.

Изображение предоставлено CarNewsChina

В мае текущего года Xiaomi реализовала на китайском рынке 32 759 автомобилей. Сейчас компания предлагает седан SU7, внедорожник SU7 Ultra и кроссовер YU7. С выходом Sky Nomad Xiaomi выходит на сегмент семейных внедорожников, где уже присутствуют Li Auto L9 и AITO M9.

#электромобили #внедорожники #кроссоверы #гибридные автомобили #erev #aito m9 #xiaomi auto #li auto l9 #n90 #sky nomad #xiaomi pengcheng
Источник: carnewschina.com
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