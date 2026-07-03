Intel готовит к выпуску две модели процессоров Nova Lake-S с одинаковой 22-ядерной конфигурацией и дополнительным кэшем bLLC объемом 108 МБ.

В игровом сегменте процессоров AMD долгое время лидирует благодаря технологии 3D V-Cache. Теперь Intel готовит ответ. Новая линейка Nova Lake-S получит увеличенный кэш последнего уровня, который должен повысить производительность в играх. По данным инсайдера Jaykihn , Intel разрабатывает две версии Core Ultra 5 400S с одинаковой компоновкой из 22 ядер.

Изображение: TechPowerUp

Каждая модель получит шесть производительных ядер Coyote Cove, двенадцать энергоэффективных Arctic Wolf и четыре ядра LPE. При этом конструкция использует один вычислительный кристалл и ориентируется на игровые системы среднего уровня. Компания также добавит 108 МБ кэша последнего уровня bLLC. По сути, Intel применяет подход, который уже использует AMD в линейке Ryzen X3D, чтобы повысить быстродействие в задачах, чувствительных к задержкам, включая игры.

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Разница между двумя процессорами сводится к рабочим характеристикам. Одна версия войдет в серию K с разблокированным множителем и теплопакетом 125 Вт, иначе говоря, она поддерживает разгон. Вторая модель сохранит базовый TDP на уровне 65 Вт. Ранние слухи указывают на энергопотребление PL2 до 474 Вт. Это значительный рост — впервые потребительский сегмент получит количество ядер, сопоставимое с рабочими станциями. Первые процессоры Nova Lake-S появятся через несколько месяцев.