Американский стартап Valar Atomics провел прямую трансляцию, во время которой запустил ядерный микрореактор для питания настольного ПК с чипом Nvidia.

Компания Valar Atomics показала в прямом эфире, как ее микрореактор питает компьютер с процессором Nvidia Blackwell. Инженер подключил ПК к реактору, который работал на 37% мощности. После этого на экране открылась страница nuclearwebsite.com, которая, по словам разработчиков, работает на сервере, получающем энергию от этого реактора.

Скриншот видео Valar Atomics

Генеральный директор Исайя Тейлор объяснил со сцены, как работает система. В реакторе каждую секунду происходит деление 10-15 атомов урана, что дает 100 киловатт тепловой энергии. Гелиевый контур охлаждения передает тепло на термоэлектрический генератор, который производит ток для питания чипа Nvidia.

Скриншот видео Valar Atomics

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В Министерстве энергетики США отметили, что две другие компании — Unity от Deployable Energy и Mark-0 от Antares Nuclear — тоже «достигли критичности». Это значит, что несколько стартапов движутся к производству электроэнергии с помощью малых модульных реакторов. При этом крупные игроки — Amazon, Google, Microsoft, Oracle — еще в 2024 году начали инвестировать в ядерные технологии для покрытия энергопотребления ИИ-центров.

Проблемы с энергоснабжением дата-центров в США становятся все острее. Рост потребления электроэнергии и воды вызывает протесты местных жителей. Семь из десяти американцев не хотят видеть центр обработки данных рядом со своими домами. Из-за этого в первом квартале 2026 года задержали или отменили как минимум 75 проектов.