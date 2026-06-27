Министерство обороны Южной Кореи намерено обучить всех военнослужащих работе с беспилотниками. При этом армия расширит использование дронов и средств борьбы с ними.

Южнокорейские военные меняют подход к подготовке личного состава и делают управление беспилотниками частью базовых навыков каждого военнослужащего.

Фото: Ars Technica

Министр национальной обороны Ан Гю-бак сообщил, что армия рассматривает беспилотники как «второе личное оружие». По сути, каждый военнослужащий должен научиться использовать их так же уверенно, как личное стрелковое оружие. Одновременно военные планируют расширить применение недорогих одноразовых дронов для разведки и ударных задач, а также увеличить количество лазерных и микроволновых комплексов для противодействия беспилотникам.

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Министерство также реорганизует командование беспилотных операций. Новая структура сосредоточится на сотрудничестве с промышленностью при разработке и закупке коммерческих технологий.

В этом году армия Республики Корея получит 11 тысяч «учебных беспилотников». К 2029 году военные рассчитывают развернуть 60 000 беспилотников в вооруженных силах. При этом каждому военнослужащему отдельный аппарат выдавать не планируют.

Реализацию программы осложняют сокращение числа призывников, нехватка инструкторов и требование использовать беспилотники, полностью собранные из компонентов отечественного производства без китайских деталей.