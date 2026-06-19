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Global_Chronicles
Телескоп Джеймса Уэбба раскрыл необычный состав атмосферы «Розовой планеты» GJ504b
Астрономы с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» впервые обнаружили соляные облака в атмосфере объекта GJ504b. Это помогло объяснить данные, которые не сходились с расчётами.
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Объект под названием GJ504b, известный как «Розовая планета», астрономы открыли еще в 2013 году. Он вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, на расстоянии 57 световых лет от Земли. Масса этого тела примерно в 25 раз превышает юпитерианскую. Ученые до сих пор спорят, считать ли его планетой или коричневым карликом — объектом, который не смог стать полноценной звездой. Новые данные с телескопа «Джеймс Уэбб» позволили заглянуть в его атмосферу и обнаружить там неожиданный компонент.

 Изображение предоставлено Робертом Ли (создано с помощью Canva)

Руководитель исследовательской группы Аниш Бабурадж из Северо-Западного университета в США пояснил: GJ504b остается одним из самых холодных объектов такого типа – его температура составляет около 290 градусов Цельсия. Предыдущие попытки изучить спектр с наземных телескопов не давали результата из-за тусклости объекта. Космический телескоп «Уэбб» справился за два часа.

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Приборы телескопа зафиксировали в атмосфере воду, углекислый газ, метан и аммиак. Однако компьютерные модели не совпадали с реальными данными. Тогда команда добавила в расчеты облака. Астрономы перебрали три варианта их состава. Лучше всего подошли соляные облака.

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Иначе говоря, соль в атмосфере ослабила сигналы от других молекул, скрытых глубже. Когда ученые учли этот эффект, все показатели встали на свои места. Это первый случай, когда соляные облака объяснили спектр внесолнечного объекта.

При этом остается открытым вопрос о происхождении GJ504b. Соотношение элементов в его составе указывает на необычно высокое содержание металлов — так астрономы называют все элементы тяжелее водорода и гелия. Поэтому специалисты пока не могут определить, сформировался ли объект как планета или как звезда.

#космос #экзопланеты #атмосфера #коричневые карлики #«джеймс уэбб» #gj504b #аниш бабурадж
Источник: space.com
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