Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Хакеры распространяют программы для кражи аккаунтов через обои Wallpaper Engine в Steam
В «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносные файлы в Steam Workshop, связанные с Wallpaper Engine.
реклама

Популярность пользовательского контента в Steam привлекла внимание киберпреступников. Специалисты по информационной безопасности зафиксировали новую схему распространения вредоносных программ через платформу для анимированных и интерактивных обоев.


Изображение - ChatGPT

«Лаборатория Касперского» сообщила о десятках зараженных пакетов в Steam Workshop, связанных с Wallpaper Engine. Злоумышленники использовали их для компрометации учётных записей Steam и заражения компьютеров дополнительным вредоносным ПО.

реклама

Особенность схемы связана с форматом так называемых обоев-приложений. В отличие от обычных изображений, они представляют собой исполняемые файлы Windows и работают как полноценные программы. Именно этот механизм позволил скрывать вредоносный код внутри распространяемых файлов.

После запуска зараженного пакета на устройстве появлялся бэкдор из семейства DarkKomet. Затем вредоносная программа устанавливала измененную системную библиотеку, которая искала данные для входа в Steam и позволяла перехватывать активную сессию пользователя. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники загружали через него новые зараженные обои. Это помогало расширять масштаб атаки и вовлекать все больше ПК.

Исследователи также обнаружили похитители данных Lumma и Vidar, криптомайнеры, загрузчики ботнетов и программы-вымогатели. По оценке Kaspersky, этот канал использовали несколько независимых групп.

Часть зараженных файлов успела набрать десятки тысяч загрузок. Среди пострадавших стран оказались Китай, Россия, Германия, Сингапур, Канада, Гонконг и Индия. Steam уже удалила выявленные вредоносные пакеты, однако специалисты считают угрозу продолжающейся.

#steam #вредоносное по #kaspersky #steam workshop #lumma #steam guard #darkkomet #vidar #wallpaper engine #кража учетных данных
Источник: kaspersky.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Калуге впервые показали радиоуправляемую модель перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41
Эксперт сравнил разницу в fps на RTX 5060 между PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Учёные назвали возможную причину, по которой мы не слышим сигналы от инопланетян
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и 5600X с Ryzen 5 7500X3D, 7600X и Core Ultra 5 250K Plus в ряде игр
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 5060 в Crimson Desert и других популярных играх
Nvidia выпустила драйвер GeForce 582.66 для игровых видеокарт серий GTX 10, GTX 900 и GTX 700
Двигатель со звездообразными цилиндрами, с двойным вихрем и двумя свечами запатентовали в РФ
Трасса «Колыма» начала уходить под землю после резкого потепления — фуры застревают в грязи
Corsair, HP и Dell переходят на китайские чипы памяти DDR5 из-за дефицита чипов Samsung и Micron
На Ростовской АЭС досрочно завершён масштабный капитальный ремонт энергоблока
NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 610.62
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 1600X и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5070 в популярных играх
SK Hynix объявила о поставках памяти HBM4E крупным заказчикам
Intel начала начальное производство нового техпроцесса 18A-P
Snap представила очки дополненной реальности с функциями полноценного компьютера за $2000
Разломы Сан-Андреас и Сан-Хасинто достигли наивысшего за 1000 лет тектонического напряжения
Доступную по цене GeForce RTX 3050 6 ГБ проверили в AAA-играх 2026 года
Logitech выпустит игровую мышь G305 X SUPERLIGHT и клавиатуру G316 X
Раскрыты первые подтверждённые характеристики процессора AMD Threadripper поколения Zen 6
Некоторые пользователи столкнулись с зависанием компьютеров после последнего обновления Windows 11

Популярные статьи

Почему 30 FPS иногда лучше 60 – маркетинг в 2026 году
Xbox Series S против игрового ПК – бюджетный гейминг за $400 в 2026 году
Тест и выпуск Installer-SH 2.9 — будущее распространения ПО для Linux и FreeBSD
Фильм «Третий человек» — почему великое кино иногда оказывается всего лишь чертежом
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter