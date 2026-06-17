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Global_Chronicles
Android 17 стартовал на Pixel: что это значит для Xiaomi, REDMI и POCO
Google начала распространение Android 17 на устройства Pixel. Пользователи Xiaomi получат обновление в составе HyperOS 4 во второй половине 2026 года.
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Google официально выпустила Android 17. Сначала систему получают владельцы Pixel, затем — другие производители. Xiaomi адаптирует новую версию под собственную оболочку HyperOS 4.

 Изображение: XiaomiTime

Среди ключевых нововведений Android 17 — система плавающих окон Bubbles. Любое приложение можно свернуть в компактное окно и перемещать по экрану. На складных устройствах панель с такими окнами закрепляется в нижней части дисплея.

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Функция Screen Reactions позволяет записывать одновременно изображение экрана и видео с фронтальной камеры. Это упрощает создание обучающих роликов и игровых клипов.

Разработчики усилили контроль над конфиденциальностью. Вместо постоянного доступа к контактам или геолокации система предлагает временные разрешения — только на время работы приложения. Появился системный выборщик контактов: пользователь сам решает, какими данными делиться.

Улучшена защита от подбора PIN-кода. Система увеличивает время ожидания после неудачных попыток ввода. Для RCS-сообщений между Android и iPhone внедрено сквозное шифрование.

Для Xiaomi обновление выйдет в составе HyperOS 4. По данным инсайдеров, стабильная версия начнет поступать на флагманы в июле-августе 2026 года. Бюджетные модели получат прошивку позже.

Изображение: XiaomiTime

В списке поддерживаемых устройств — Xiaomi 17, 15 и 14 серий, Redmi K90 и K80, POCO F8, F7 и другие модели. Некоторые смартфоны, например Redmi Note 14 5G и POCO M7 Pro 5G, обновление не получат.

#xiaomi #обновление #redmi #poco #google pixel #конфиденциальность #android 17 #hyperos 4 #bubbles
Источник: ximitime.com
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