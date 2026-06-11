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Global_Chronicles
Инсайдеру угрожали причинением вреда за раскрытие деталей о ремейке Zelda: Ocarina of Time
Инсайдеру Nate the Hate стали поступать угрозы о расправе после публикации утечки о ремейке Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2. Большинство поклонников осудили угрозы в его адрес, хотя Nintendo и часть фанатов остались недовольны.
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В игровой индустрии распространение информации о будущих играх перед официальным объявлением происходит регулярно. Правда, когда кто-либо публикует детали проекта, который компания еще сама не объявила, последствия могут быть серьезными.

Изображение: Notebookcheck  

Инсайдер Nate the Hate опубликовал серию утечек о будущих играх для Nintendo Switch 2. В списке появился ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time с плановым релизом в конце 2026 года. За эту публикацию ему стали угрожать расправой.

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Nintendo официально анонсировала ремейк на Summer Game Fest. Утечка сделала официальное объявление ожидаемым событием. Производитель игры и часть фанатов остались недовольны, но большинство поклонников осудили угрозы в адрес инсайдера.

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Nate the Hate известен высокой точностью прогнозов, что повышает доверие к предоставляемой им информации. Публикация предварительных данных об играх — обычная практика в игровой индустрии. Правда, в этом реакция некоторых людей вышла за рамки нормального обсуждения.

#nintendo #nintendo switch 2 #утечка #ремейк #инсайдер #summer game fest #the legend of zelda #nate the hate #ocarina of time
Источник: notebookcheck.net
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