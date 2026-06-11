Фанат GTA 6 утверждает, что следит за уровнем кислорода, акустическими шумами и автомобилями на парковке у здания Rockstar North в Эдинбурге. По его данным, третий трейлер GTA 6 выйдет со дня на день.

Интерес к новостям о GTA 6 приводит к появлению необычных способов «анализа» активности вокруг проекта. Некоторые поклонники пытаются интерпретировать косвенные признаки как сигнал о скорых анонсах. Пользователь, активно следящий за разработкой GTA 6, заявил, что пытается оценивать обстановку вокруг офиса Rockstar North. По его словам, он обращает внимание на уровень кислорода и акустический шум, который якобы фиксируется в районе здания, в котором находится офис.

Изображение - ChatGPT

Он также утверждает, что наблюдает за активностью вблизи кустов рядом со штаб-квартирой студии. На основании этих наблюдений энтузиаст сделал вывод о том, что выпуск третьего трейлера игры может быть близок. Подобные заявления не сопровождаются подтверждённой информацией со стороны разработчиков. Rockstar Games не делала новых официальных комментариев о сроках выхода следующего трейлера GTA 6. Тем не менее, тема продолжает активно обсуждаться в сообществе, где любые косвенные признаки часто интерпретируются как возможные намеки на будущие анонсы.