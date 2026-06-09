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Global_Chronicles
Apple на WWDC 2026 представила Siri AI с поддержкой Google Gemini
На конференции WWDC 2026 Apple показала голосового помощника Siri AI. Он работает на моделях Google Gemini, получил отдельное приложение, распознаёт содержимое экрана и выполняет несколько действий по одной команде.
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Apple три года обещала умного помощника, который понимает контекст и выполняет сложные задачи. После пропущенных дедлайнов и внутренних перестановок компания, наконец, представила результат. Новая Siri работает на технологиях Google и, по мнению экспертов и аналитиков должна превзойти конкурента. Новую версию помощника назвали Siri AI.

Изображение: Apple

На iPhone она располагается в области Dynamic Island и открывается в отдельном приложении. Запустить ее можно долгим нажатием на кнопку питания или через поиск Spotlight на Mac. Разработчики полностью сменили анимацию. Интерфейс выполнен в темных тонах, светлого режима нет.

Изображение: Apple

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Siri AI видит содержимое экрана и отвечает на вопросы о том, что на нем происходит — эту функцию уже предлагает Google Gemini. Помощник различает людей на фотографиях и собирает их снимки в отдельные альбомы. В основе работы Siri AI лежат лицензированные модели Google Gemini. Через специальные расширения пользователи смогут подключать и других чат-ботов: ChatGPT, Claude и сам Gemini.

Читайте: WWDC 2026 станет проверкой способности Siri обойти решения Google в области ИИ                


Помимо помощника, Apple обновила операционные системы. Новую версию для Mac назвали Golden Gate. Главный акцент разработчики сделали на стабильность и скорость. По заявлениям компании, приложения на iPhone запускаются на 30% быстрее. Фотографии появляются в галерее на 70% быстрее. Скорость передачи через AirDrop выросла на 80%.

Система оформления Liquid Glass получила больше настроек. Пользователи могут регулировать прозрачность элементов и их расположение с помощью ползунков. На Mac боковая панель теперь меняет цвет в зависимости от того, какое окно активно. Поиск на устройствах научился индексировать содержимое и выдавать самые релевантные результаты в начале списка — особенно это заметно в почте. В AirPods добавили возможность настраивать эквалайзер.

Apple также ужесточила родительский контроль. Компания рекомендует не разрешать детям до 13 лет пользоваться социальными сетями. Родители могут одобрять установку приложений, ориентируясь на возрастной рейтинг. Появилась функция разрешения или блокировки отдельных сайтов, а также одобрение новых контактов в телефонной книге ребенка. Разработчики получат доступ к бета-версиям сегодня. Публичные версии iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 и tvOS 27 выйдут осенью.

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Источник: tomsguide.com
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