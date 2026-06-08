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Global_Chronicles
Мини-ПК NVIDIA RTX Spark могут стать альтернативой традиционным ПК на базе процессоров Intel и AMD
На выставке Computex Taipei 2026 несколько крупных производителей представили мини-ПК на новой платформе NVIDIA RTX Spark. Решение объединяет процессор и графику в одной системе и рассчитано на работу с искусственным интеллектом, созданием контента и другими ресурсоемкими задачами.
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Рынок компактных настольных компьютеров получил новую платформу, на которую уже сделали ставку несколько известных производителей. На Computex 2026 компании показали первые устройства, построенные на базе NVIDIA RTX Spark.

 

Изображение: IT Home

RTX Spark стала первой крупной платформой NVIDIA для персональных компьютеров. Она использует архитектуру Arm и объединяет технологии Grace и Blackwell в одном решении.

Изображение: IT Home

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В состав системы входит 20-ядерный процессор и графический блок Blackwell с 48 мультипроцессорами и 6144 ядрами CUDA. Также платформа поддерживает до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X. По данным NVIDIA, она подходит для локального запуска ИИ-моделей, обработки контента, игр и задач, связанных с искусственным интеллектом. Компания также сообщает, что в отдельных сценариях графическая производительность сопоставима с решениями уровня RTX 5070.

Первые мини-ПК на новой платформе представили ASUS, Dell, Lenovo и MSI. Несмотря на различия в конструкции корпусов, все устройства получили одинаковую аппаратную основу. Производители оснастили системы четырьмя портами USB-C, выходом HDMI, сетевым интерфейсом 10GbE и поддержкой накопителей PCIe Gen 5 M.2.

Для покупателей это означает: мощный компьютер для ИИ-задач, видеомонтажа и творческой работы помещается в маленький корпус. Сложные модели ИИ можно запускать локально, не отправляя данные в облако. Если заявления NVIDIA подтвердятся, системы Spark составят конкуренцию традиционным ПК на Intel и AMD. При этом владельцам таких компьютеров стоит учитывать возможные ограничения совместимости отдельных старых программ с архитектурой Arm, хотя поддержка Windows для этой платформы за последние годы заметно расширилась.

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Источник: ithome.com
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