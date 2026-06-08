На выставке Computex Taipei 2026 несколько крупных производителей представили мини-ПК на новой платформе NVIDIA RTX Spark. Решение объединяет процессор и графику в одной системе и рассчитано на работу с искусственным интеллектом, созданием контента и другими ресурсоемкими задачами.

Рынок компактных настольных компьютеров получил новую платформу, на которую уже сделали ставку несколько известных производителей. На Computex 2026 компании показали первые устройства, построенные на базе NVIDIA RTX Spark.

Изображение: IT Home

RTX Spark стала первой крупной платформой NVIDIA для персональных компьютеров. Она использует архитектуру Arm и объединяет технологии Grace и Blackwell в одном решении.

Изображение: IT Home

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В состав системы входит 20-ядерный процессор и графический блок Blackwell с 48 мультипроцессорами и 6144 ядрами CUDA. Также платформа поддерживает до 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X. По данным NVIDIA, она подходит для локального запуска ИИ-моделей, обработки контента, игр и задач, связанных с искусственным интеллектом. Компания также сообщает, что в отдельных сценариях графическая производительность сопоставима с решениями уровня RTX 5070.

Первые мини-ПК на новой платформе представили ASUS, Dell, Lenovo и MSI. Несмотря на различия в конструкции корпусов, все устройства получили одинаковую аппаратную основу. Производители оснастили системы четырьмя портами USB-C, выходом HDMI, сетевым интерфейсом 10GbE и поддержкой накопителей PCIe Gen 5 M.2.

Для покупателей это означает: мощный компьютер для ИИ-задач, видеомонтажа и творческой работы помещается в маленький корпус. Сложные модели ИИ можно запускать локально, не отправляя данные в облако. Если заявления NVIDIA подтвердятся, системы Spark составят конкуренцию традиционным ПК на Intel и AMD. При этом владельцам таких компьютеров стоит учитывать возможные ограничения совместимости отдельных старых программ с архитектурой Arm, хотя поддержка Windows для этой платформы за последние годы заметно расширилась.