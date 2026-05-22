Global_Chronicles
Экс-инженер АвтоВАЗа: Lada Azimut «лучшее, что когда-либо создавал АвтоВАЗ»
Бывший инженер АвтоВАЗа и блогер KhaDm изучил салон будущего кроссовера Lada Azimut. Он похвалил электросиденья и мягкий пластик, но главным вопросом назвал цену.
До тест-драйва нового кроссовера АвтоВАЗа дело пока не дошло, но экс-инженер завод и нынешний блогер, известный как KhaDm уже опробовал то, до чего допустили: салон и регулируемые кресла. Они ему понравились. 

KhaDm заявил, что Azimut получил лучший салон из всего, что когда-либо делал АвтоВАЗ. По его словам, завод никогда прежде не смог реализовать настолько богато оснащенную машину даже в виде прототипа. Пластик внутри мягкий и тиснёный, а не гладкий и жёсткий, как на ранних образцах. Почти все кнопки работают, мультимедиа откликается на нажатия, детали подогнаны аккуратно.

Главный вопрос, по мнению блогера, — цена. Он прогнозирует диапазон от 2,2 до 2,7 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом KhaDm считает, что официальный старт продаж в этом году будет формальным, а реально купить машину не получится.

В комментариях к посту зрители сомневаются, что Azimut выдержит конкуренцию с китайскими моделями. Один из пользователей написал, что при цене 2,7 миллиона кроссовер ждёт провал, как у X Cross и Aura. Другой добавил, что в этом сегменте уже есть Geely Coolray 2026 года и Chery Tiggo 7, которые предлагают турбированные двигатели и роботизированные коробки передач. По его словам, это другой уровень комфорта и удовольствия за те же деньги.

#автоваз #цена #кроссовер #китайские автомобили #lada azimut #geely coolray #khadm #chery tiggo 7 #салон #электросиденья
Источник: t.me
