Samsung Electronics показала рекордные финансовые результаты по итогам четвертого квартала 2025 года. Ключевой драйвер роста — полупроводниковый бизнес, где операционная прибыль выросла в 5,6 раза, а выручка от продаж памяти достигла почти 26 миллиардов долларов.

Согласно отчету на WCCFTech, южнокорейский гигант завершил 2025 год на мощном подъеме. Финансовые результаты Samsung за четвертый квартал показали, что компания извлекает максимальную выгоду из мирового бума спроса на память. Прибыль от продажи чипов выросла более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом, что сделало Samsung крупнейшим производителем решений для памяти.

Может быть интересно

Фото - WCCFTech

Общая выручка компании составила 65,5 млрд долларов, что на 24% выше прошлогоднего показателя. Но главная история — это полупроводники. Продажи этого подразделения выросли на 46%, до 30,7 млрд долларов. Из них на память пришлось 25,9 млрд. Операционная прибыль здесь взлетела до 11,5 млрд долларов.

Изображение - Samsung

При этом мобильное подразделение MX, выпускающее смартфоны Galaxy, сдает позиции. Его операционная прибыль снизилась почти на 10%. Чтобы компенсировать растущие издержки, Samsung рассматривает повышение цен на будущие флагманы серии S26.

Основной фокус сейчас — поставки памяти нового поколения HBM4 для систем искусственного интеллекта. Samsung утверждает, что ее решение с пропускной способностью 11,7 Гбит/с превосходит требования NVIDIA и AMD. Массовые поставки должны начаться уже в первом квартале текущего года. Этот контракт может серьезно увеличить долю компании на рынке.

Параллельно Samsung наращивает выпуск высокопроизводительных SSD для ИИ и готовит к выходу второе поколение своего 2-нанометрового техпроцесса. Рынок смартфонов в ближайшем квартале компания, напротив, оценивает как вялый.