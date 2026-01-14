Сайт Конференция
Global_Chronicles
Wccftech: NVIDIA планирует сократить производство топовых видеокарт из-за высокой стоимости памяти
Свежий отраслевой отчет рисует неприглядную картину. NVIDIA радикально меняет расклад сил в новой линейке RTX 50, отказываясь от широких поставок мощных моделей. Вместо них упор будет сделан на самые простые карты. Причина — катастрофический рост цен на видеопамять.

Отраслевые инсайдеры сообщают о резком изменении планов NVIDIA. Компания пересматривает структуру поставок видеокарт нового поколения, смещая акцент с топовых моделей на более доступные.

Согласно изданию WCCFTech, ссылающемуся на отчет Board Channels, NVIDIA решила перераспределить логистические потоки. Производственные мощности для RTX 5070 Ti и версии RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти урезают. Вместо них приоритет получат модели с 8 ГБ видеопамяти: базовая RTX 5060 и ее TI-версия в такой же конфигурации.

Причина проста и банальна – деньги, а точнее, дорогая память GDDR7. Для 16-гигабайтной карты нужно восемь модулей памяти, для 8-гигабайтной – всего четыре. В условиях кризиса с памятью и бешеного спроса на чипы для ИИ, экономия становится ключевым фактором. Это чистая логистика и бизнес-расчет.

В итоге вышло, что NVIDIA выбрала путь меньшего сопротивления. Компания намерена наводнить рынок, в первую очередь китайский, именно этими двумя «бюджетными» моделями. Их называют будущими лидерами продаж всей серии RTX 50. Но и здесь есть подвох – в отчете прямо указано на риск дальнейшего роста цен уже в следующем квартале.

Пока приоритет сместился на доступные модели, цены на уже анонсированные топовые карты остаются высокими. Например, RTX 5090 на площадках редко встречается дешевле 3500 долларов, а чаще цена приближается к $5000. Модели RTX 5080 (от $1200) и RTX 5070 Ti (от $830), которые должны были стать более доступными флагманами, теперь стоят почти как топовые карты предыдущего поколения на старте продаж. Это делает их покупку неочевидной для большинства геймеров.

Параллельно NVIDIA ищет решения для рынка бюджетных видеокарт. По данным инсайдеров, компания может увеличить выпуск устаревшей, но все еще востребованной модели RTX 3060 с 8 ГБ памяти. Также рассматривается возвращение в производство и других старых чипов, потенциально с добавлением поддержки современных функций. Этот шаг выглядит как четкий сигнал: новое поколение флагманов не станет массовым, и компания намерена закрыть спрос на недорогие карты за счет проверенных решений прошлых лет.

#nvidia #видеокарты #цены #rtx 5090 #дефицит #rtx 50 #rtx 5060 #память gddr7
Источник: wccftech.com
Написать комментарий (0)
