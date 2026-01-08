Почти все победители новогоднего «Русского лото», выигравшие крупные суммы, не торопятся получать деньги

Выиграть миллион в лотерею — мечта многих. Но получается, что даже после такого события люди не спешат менять свою жизнь. По крайней мере, статистика от крупнейшего распространителя билетов «Столото» говорит именно об этом.

РИА Новости со ссылкой на компанию сообщает: за первую неделю после розыгрыша новогоднего «Русского лото» только 10 из 102 счастливчиков, выигравших больше миллиона рублей, пришли за деньгами. В числе первых оказались жители Москвы, Подмосковья, Татарстана, Удмуртии, Кировской и Саратовской областей.

При этом четверо победителей, которые выиграли рекордные суммы, свои чеки пока не предъявили. Речь о трех обладателях выигрыша по 333 миллиона рублей и одном, кому досталось 100 миллионов.

В «Столото» объясняют такую неспешность несколькими причинами. Люди долго решают, как удобнее оформить выигрыш: отправить документы почтой или приехать лично в московский центр. Многие договариваются об отгулах на работе, планируют поездку. Бывает и так, что о выигрышном билете просто забывают на некоторое время.

Чаще всего миллионы забирают в течение первого месяца. Например, в январе прошлого года свои призы получили 58 человек из 90 лотерейных миллионеров. У всех победителей есть запас времени: на оформление выигрыша закон отводит 3,5 года с даты тиража. Если за этот срок никто не предъявит права на приз, деньги перечислят в российский бюджет.