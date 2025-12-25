Ученые представили модель, позволяющую использовать термоядерный реактор для генерации аксионов. Эти гипотетические частицы — главные кандидаты на роль темной материи. Идея перекликается с сюжетной линией сериала «Теория большого взрыва», где герои безуспешно бились над похожей задачей.

Научная головоломка иногда становится сюжетом для ситкома, а потом снова возвращается в лаборатории. Проект, над которым ломали голову герои американского комедийного телесериала «Теории большого взрыва», получил неожиданное развитие в работе реальных физиков.

Профессор Юре Зупан (Jure Zupan) и его команда теоретиков из Фермиевской национальной лаборатории (Fermi National Accelerator Laboratory), Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology) и Техниона (Technion Israel Institute of Technology) предложили новый подход. Они считают, что промышленный термоядерный реактор, например, такой, как строят во Франции, может служить источником аксионов.

Аксионы — это гипотетические сверхлегкие частицы. Их никогда не наблюдали, но многие ученые полагают, что из них может состоять таинственная темная материя. Именно она, не испуская света, своей гравитацией формирует галактики и составляет большую часть массы Вселенной.

Логика ученых проста. Реактор, где идет синтез дейтерия и трития, создает мощный поток нейтронов. Эти нейтроны, сталкиваясь с материалом стенок (например, с литиевой облицовкой), могут порождать новые частицы в ходе ядерных реакций или так называемого тормозного излучения. По мнению авторов исследования, среди этих частиц могут оказаться и аксионы.

И вот здесь начинается отсылка к поп-культуре. В пятом сезоне сериала персонажи Шелдон Купер (Sheldon Cooper) и Леонард Хофстадтер (Leonard Hofstadter) несколько эпизодов пытались решить похожую задачу. На их грифельной доске мелькали уравнения, оценивающие шансы получить аксионы в искусственной установке, аналогичной Солнцу. Расчеты показали ничтожную вероятность. Под формулами герои нарисовали грустную рожицу — знак поражения.

Зупан поясняет разницу. Герои сериала сравнивали процессы на Солнце и в реакторе. Солнце, конечно, мощнее. Но в искусственной установке можно задействовать иной механизм — тот самый, связанный с нейтронами и тормозным излучением, который не работает в звездах. Поэтому, утверждают ученые, путь все-таки есть.

Так научная гипотеза, ставшая внутренней шуткой для фанатов сериала, сделала новый виток. Теперь ее проверка упирается в практический вопрос: когда термоядерные реакторы выйдут на стабильную работу и можно будет начать эксперименты.