Как пишет издание TweakTown, американский системный интегратор MAINGEAR запустил новую линейку сборок под названием BYO RAM Builds. Суть проста: вы заказываете мощный компьютер, но без модулей оперативной памяти DDR5. Дальше есть два варианта.

Можно отправить MAINGEAR свой собственный совместимый комплект памяти. Или же купить его у любого другого продавца и переслать производителю. Инженеры компании установят планки в систему, проведут полное тестирование и оптимизацию, а затем отправят готовый к работе ПК заказчику.

Компания объясняет такой шаг непредсказуемой и высокой стоимостью памяти на рынке. Многие геймеры и энтузиасты либо уже имеют подходящие модули от старого компьютера, либо хотят подождать скидок у сторонних ритейлеров. Политика BYO RAM дает им эту гибкость.

При этом MAINGEAR гарантирует, что все системы, собранные с памятью клиента, проходят стандартные проверки на стабильность и производительность. По сути, вы получаете фирменную сборку и гарантию, но экономите на одном из самых волатильных компонентов. Такой подход пока уникален для рынка готовых игровых ПК высокого класса.