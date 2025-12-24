Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
TweakTown: Компания MAINGEAR стала предлагать сборки ПК по системе «Принеси свою оперативную память»
Портал TweakTown сообщил о новой политике компании MAINGEAR. Производитель готовых игровых компьютеров начал предлагать сборки по системе BYO RAM («принеси свою оперативную память»).

Производитель премиальных игровых ПК MAINGEAR нашел нестандартный способ помочь клиентам в условиях скачущих цен. Компания решила не навязывать свою оперативную память. 

Как пишет издание TweakTown, американский системный интегратор MAINGEAR запустил новую линейку сборок под названием BYO RAM Builds. Суть проста: вы заказываете мощный компьютер, но без модулей оперативной памяти DDR5. Дальше есть два варианта.

Можно отправить MAINGEAR свой собственный совместимый комплект памяти. Или же купить его у любого другого продавца и переслать производителю. Инженеры компании установят планки в систему, проведут полное тестирование и оптимизацию, а затем отправят готовый к работе ПК заказчику.

Компания объясняет такой шаг непредсказуемой и высокой стоимостью памяти на рынке. Многие геймеры и энтузиасты либо уже имеют подходящие модули от старого компьютера, либо хотят подождать скидок у сторонних ритейлеров. Политика BYO RAM дает им эту гибкость.

При этом MAINGEAR гарантирует, что все системы, собранные с памятью клиента, проходят стандартные проверки на стабильность и производительность. По сути, вы получаете фирменную сборку и гарантию, но экономите на одном из самых волатильных компонентов. Такой подход пока уникален для рынка готовых игровых ПК высокого класса.

#ddr5 #игровые пк #maingear #byo ram #tweaktown #сборка компьютеров
Источник: tweaktown.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
12
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
В Петербурге началась подготовка к строительству нулевого этапа мегапроекта ВСМ
+
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
+
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
5
В Польше закрыли последнее генконсульство РФ
+
«КамАЗ» готовится к падению продаж на 20% по итогам 2025 года на фоне общего кризиса рынка
+
AMD Ryzen 5 7500X3D сравнили в играх с Intel Core i5-14600K и Ryzen 7 7800X3D
+
В США построят новые линкоры в честь Дональда Трампа
1
SilverStone не отказывается от идеи выпуска корпуса в стиле 90-х, но с современной компоновкой
+
ВВС Польши приобретут ещё две эскадрильи новых истребителей
+
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
2
В США прекращают строительство пяти ветровых электростанций из-за помех радарам
+
В России утвердили концепцию о развитии грузовых и пассажирских дирижаблей на период до 2035 года
+
Ботнет Aisuru в ноябре 2025 года обрушил на Россию рекордные DDoS-атаки до 2.26 Тбит/с
+
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
3
Комплекс с гиперзвуковой ракетой «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года
+
Троллейбусная сеть Махачкалы закрыта после 52 лет работы
+
На Урале запустили первый междугородний трамвай с автопилотом, который сам паркуется в депо
+

Популярные статьи

Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
4
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
20
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
5
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
10
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
6
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
17
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
2
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
6
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
Вспоминаю свои любимые настолки из детства
1

Сейчас обсуждают

ubnt2020
18:28
Ситуация почти один в один со мной, ту же доску на ту же что и у вас доплатив 3 косаря, только проц другой и карта 4090 и тоже не увидел плюшек, только у меня не глючило ничего изначально - писал ста...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Olegus28
18:26
Чётко подмечено, что Зюся опердился по полной в очередной раз.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Марат Дзуцев
18:22
Брал когда то msi b450m mortar max за 5500. Но посмотрел сейчас цены. И стоит те же 11 т) а так нормальная мать.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Olegus28
18:19
Наконец IRanPast вышел из запоя и забанил опг "коричневые пальчики", буллеров и жопошников во главе с Главврачом у которого клизма вместо мозга. Сайт хоть вздохнет свободно без этих му6аков с коричнев...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Olegus28
18:00
Лучше бы они проанализировали феномен галлюцинаций Главврача, у которого три кукушки с клизмами в башке живут, от там много чего интересного наковырять можно. Заодно кучу диссертаций по шизофрении защ...
Вспоминаю свои любимые настолки из детства
Remarc
17:48
вин11 и атлон ам3 с mbr,что-то тут не так
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
Никита Толмачев
17:47
Вода, вода, вода, вода. Ты технарь или гуманитарий опередились.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Darius13
17:39
А то...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
17:26
1. Чем обоснован ваш выбор TrueNAS? 2. Специализированные материнские платы для NAS не рассматриваешь? 3. Почему сеть именно 10G?
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Den Fed
17:26
У Acronis есть инструменты для клонирования дисков — программы Acronis True Image и Acronis Disk Director. Теперь это вроде acronis cyber protect home office На торентах есть свежий Acronis True Ima...
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter