Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Алиса AI в Яндекс Браузере научилась отвечать на вопросы по информации из видео и PDF-файлов
Алиса AI, встроенная в Яндекс Браузер, получила новую функцию.

Российский браузер обзавелся цифровым помощником, который видит то же самое, что и вы. Новая функция Алисы AI призвана избавить пользователей от необходимости вчитываться в длинные PDF или перематывать ролики в поисках нужной секунды.

Чтобы задать вопрос, не нужно ничего копировать или объяснять контекст. Достаточно открыть страницу с видео на YouTube, Rutube или VK Видео в Яндекс Браузере. Когда страница загрузится, на панели браузера появится кнопка «Спросить Алису AI». После нажатия прямо в этом же окне откроется чат с ассистентом. Можно спросить, например, «Какие ингредиенты в этом рецепте?» — нейросеть «прослушает» ролик и даст ответ на основе речи из видео.

То же самое работает с документами. Алиса AI может прочитать открытый PDF-файл, текст в Яндекс Поиске или Google Документах и выписать из него нужные данные по запросу вроде «Выпиши финансовые результаты за каждый квартал».

Система сама предлагает возможные вопросы к контенту, чтобы упростить взаимодействие. При этом разработчики отмечают, что для работы с файлами в Яндекс Документах пользователю пока нужно выбрать опцию «Просмотреть».

Функция распространяется постепенно среди тех, кто ранее записывался в лист ожидания. Вскоре ее получат все пользователи Яндекс Браузера в России. В будущем список поддерживаемых источников для анализа планируют расширить.

#искусственный интеллект #ии #яндекс #видео #браузер #алиса #анализ документов
Источник: yandex.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
2
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
4
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
12
NVIDIA может прекратить выпуск RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти
1
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
8
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
6
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
9
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
В Турции начали строительство 300-метрового авианосца
2
Покупатель комплекта DDR5 получил модули DDR4 с неплотно прилегающими радиаторами
3
В Японии перезапустят крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после аварии на Фукусиме
2
BiWin анонсировала комплект DDR5-6000 объёмом 192 ГБ и серию скоростных PCIe Gen 5 SSD
+
Создатель Painkiller выразил недовольство перезапуском франшизы
2
Новый российский импортозамещённый электровоз получил сертификат ТС ЕАЭС
2
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
4
Портативные колонки Tronsmart T7, T8, Bang 2 и Trip 2 станут желанным подарком на Новый год
+
Google Chrome оказался на втором месте с конца в рейтинге конфиденциальности пользовательских данных
1

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
222
Перспективы дезинфляции в России
55
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
3
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
6
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
7
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
+
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
+

Сейчас обсуждают

Parlous
14:59
Ну хорошо, саси дальше у меня. У тебя хорошо сасать получается, у шишкинса научился, он знатный сасун.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
14:58
у него только на интернет деньги есть, и то не всегда
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Рвем очко Бернигану,Непрашке и Маньке-Полотеру(Parlous)
14:58
Все как обычно.порвали снова очко Непрану.Дали за щеку гомогейю parlos
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
14:58
на фото ты, демонстрируешь свой облизанный тобой пальчик, после того как вытащил его из сральника мужика
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Рвем очко Бернигану,Непрашке и Маньке-Полотеру(Parlous)
14:57
Но на фото твой партнер бернисос.))
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
14:56
Очко это твой ник. Перечитай имя своего акка, говноед.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Опускаем Parlous(Машку-полотерку)
14:56
Не ,лучше ты отсосешь .А вечером тебя хачи будут тыгдымить.Вас уже в аренду оптом сдали
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Parlous
14:55
Ты что моим куем поперхнулся, что у тебя слова не получаються?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Mallory-blog
14:55
> От него нужно было избавиться лет 10 назад, когда он хоть чего-то стоил Так именно это и сделал предыдущий владелец. Нашел, гхм, Чимбала и продал ему это барахло. Это кажется уже четвертый или пят...
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
Рвем очко Бернигану
14:53
О тебе пишут вообще то.ты настолько убог ,что далее нет просто слов. чпокнутый ты перефорсер.Лизун вонючих оченыдрей и любитель ослов .как Шешун говорил.Все это ты.Машька-полотерка
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter