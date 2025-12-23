Алиса AI, встроенная в Яндекс Браузер, получила новую функцию.

Российский браузер обзавелся цифровым помощником, который видит то же самое, что и вы. Новая функция Алисы AI призвана избавить пользователей от необходимости вчитываться в длинные PDF или перематывать ролики в поисках нужной секунды.

Чтобы задать вопрос, не нужно ничего копировать или объяснять контекст. Достаточно открыть страницу с видео на YouTube, Rutube или VK Видео в Яндекс Браузере. Когда страница загрузится, на панели браузера появится кнопка «Спросить Алису AI». После нажатия прямо в этом же окне откроется чат с ассистентом. Можно спросить, например, «Какие ингредиенты в этом рецепте?» — нейросеть «прослушает» ролик и даст ответ на основе речи из видео.

То же самое работает с документами. Алиса AI может прочитать открытый PDF-файл, текст в Яндекс Поиске или Google Документах и выписать из него нужные данные по запросу вроде «Выпиши финансовые результаты за каждый квартал».

Система сама предлагает возможные вопросы к контенту, чтобы упростить взаимодействие. При этом разработчики отмечают, что для работы с файлами в Яндекс Документах пользователю пока нужно выбрать опцию «Просмотреть».

Функция распространяется постепенно среди тех, кто ранее записывался в лист ожидания. Вскоре ее получат все пользователи Яндекс Браузера в России. В будущем список поддерживаемых источников для анализа планируют расширить.