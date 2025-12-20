Новые наблюдения за системой звезды Фомальгаут показали два крупных столкновения за последние 20 лет, тогда как теория предсказывала такие события примерно раз в сто тысяч лет.

Иногда астрономы ищут планеты, а находят нечто более редкое и разрушительное. Именно это произошло при наблюдении за близкой к нам звездой.

Звезда Фомальгаут (Fomalhaut) находится всего в 25 световых годах от Земли. Ее яркий пылевой пояс напоминает «Око Саурона» из «Властелина колец». Этот хаотичный пояс из обломков похож на раннюю Солнечную систему, где планеты рождались в череде столкновений.

Международная команда астрономов под руководством Пола Каласа (Paul Kalas) из Калифорнийского университета в Беркли (University of California, Berkeley) изучила данные телескопа «Хаббл». В 2004 и 2014 годах он зафиксировал в системе яркий объект, который назвали Фомальгаут b и сочли экзопланетой. Позже, около 2023 года, рядом появилась еще одна яркая вспышка. Оба источника со временем исчезли.

Ученые пришли к выводу, что это были не планеты. Они наблюдали последствия двух отдельных катастроф — столкновений протопланет или планетезималей. Эти каменистые зародыши планет были огромны, диаметром около 60 километров. Это в несколько раз больше астероида, который мог погубить динозавров на Земле.

События назвали Fomalhaut cs1 и Fomalhaut cs2. Статистически такие масштабные столкновения могут происходить примерно раз в 100 000 лет. Увидеть их — большая редкость. Зафиксировать два таких события в одной системе за 20 лет — случай беспрецедентный.

Соавтор исследования Джейсон Ванг (Jason Wang) из Северо-Западного университета (Northwestern University) в интервью Live Science отметил, что столкнувшиеся тела похожи на те, что составляют наш пояс астероидов и пояс Койпера. Их в системе Фомальгаут может быть сотни миллионов.

При этом ученые не исключают, что эти два столкновения могли быть не случайностью. Их близкое местоположение и время могут указывать на гравитационное влияние пока не обнаруженной планеты, которая «организовала» это космическое столкновение.

Это открытие важно по двум причинам. Во-первых, оно показывает, насколько бурно и разрушительно может идти формирование планет даже у соседней звезды. Во-вторых, оно наглядно демонстрирует, как легко яркое облако обломков от столкновения можно принять за далекий новый мир.