Дочерняя структура «Форвард-Энерго» объявила о закупке комплектующих для ветрогенераторов почти на три миллиарда рублей. Поставки должны начаться через два года, хотя завод для их сборки в Тольятти только предстоит возвести.

Ситуация выглядит как сделка на опережение. «Форвард-Энерго» через свою дочернюю структуру готова платить миллиарды за детали для продукции, которую будет выпускать лишь в будущем.

Через ООО «ПЗЭ» энергетики ищут, кто изготовит для них ключевые компоненты. В одном лоте — внешние кожухи гондолы и ступицы. В другом — их внутренний каркас и часть системы охлаждения. Суммы контрактов заставляют присмотреться: 1,39 и 1,53 миллиарда рублей.

А вот объекта, где все это предстоит монтировать, в реальности пока нет. Сам проект завода оценили в девять миллиардов. Его только планируют построить в Тольятти, причем стройка растянется на годы. Сначала — подъездные пути, потом уже корпуса.

График оплаты, между тем, уже четкий. Первые образцы поставщик обязан привезти на проверку к июню будущего года. А с весны 2027-го должна начаться ритмичная отгрузка — вплоть до 2029 года. Всего за три года нужно будет поставить 184 комплекта.

Есть важный нюанс. Все потенциальные поставщики обязаны числиться в Реестре российской промышленной продукции (РРПП) и обеспечивать нужный уровень локализации. Найти готовых исполнителей по указанным позициям в этом реестре, судя по всему, не так просто. Пока единственным известным производителем гондол в стране остается «Росатом». Получается, «Форвард-Энерго» не просто тратит деньги, а фактически стимулирует создание новых цепочек поставок с нуля.