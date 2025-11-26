Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Flux начал выпуск фургонов с системой, не позволяющей водителю заснуть
Технологии, которые не дадут уснуть за рулем: как новый фургон следит за активностью водителя. Компания Flux Mobility начала производство фургонов нового поколения.

Немецкий производитель коммерческого транспорта Flux Mobility представил обновленную линейку фургонов. Главное новшество — комплекс систем, которые следят за состоянием водителя.

Производство уже запустили в ноябре. Первые машины поступят клиентам в ближайшие недели. Компания полностью переработала архитектуру автомобиля, установила новый главный процессор и центральный 10,9-дюймовый дисплей.

Среди конкретных нововведений — система обнаружения сонливости у водителя. Она анализирует поведение водителя и предупреждает об усталости. Дополнительно установили распознавание дорожных знаков и активное предупреждение о выезде с полосы.

Генеральный директор Flux Дугаджин Хоти (Dugagjin "Duga" Hoti) объясняет: новая архитектура позволяет делать автомобили безопаснее. Она же станет основой для будущих функций.

Разработчики потратили на концепт более двух лет. Андреас Фриз (Andreas Freese), руководитель отдела разработки, отмечает: современная электроника с новыми датчиками позволяет машинам «видеть» и «думать» лучше прежних моделей.

Системы помощи не просто облегчают работу водителя. Они также защищают других участников движения. В стандартную комплектацию вошли цифровая приборная панель, электронный стояночный тормоз и функция бесключевого доступа.

#безопасность #системы помощи водителю #flux #фургоны
Источник: en.fluxmobility.ch
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Воронежской области завершается строительство одного из крупнейших в РФ молочных комплексов
+
В Санкт-Петербурге изготовили и испытали десятое рабочее колесо для модернизации Воткинской ГЭС
+
Под Петербургом стартовал мегапроект по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2)
+
ВМС Швеции решили перевооружиться и планируют приобрести четыре фрегата
+
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
5
Археологи обнаружили под римским городом сооружение древнее Парфенона
+
Индонезия арестовала иранский нефтяной танкер MT Arman 114 и выставила его на аукцион
+
TNI: Дрон С-70 «Охотник» усилит боевые возможности Су-57 и способен вызвать беспокойство Пентагона
+
В России собираются самостоятельно построить и запустить новую космическую станцию к 2033 году
+
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
1
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
26
Производитель российского электромобиля «Атом» получил высший мировой сертификат безопасности
+
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
1
Археологи раскопали в Казахстане большой город возрастом 3000 лет
+
Комплект оперативной памяти DDR 5 на 64 ГБ теперь стоит как современная игровая консоль
2
УАЗ временно приостановил выпуск экспедиционных версий «Буханок»
+
Cyberpunk 2077 с улучшенной графикой показали в 8K на Ryzen 7 9800X3D и RTX 5090
+
Half-Life 3 может быть анонсирована в этом году
2
Intel будет оснащать увеличенным объёмом кэш-памяти только разблокированные Nova Lake
+

Популярные статьи

Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
9
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
16
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
2
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
2
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

RandomXP
22:53
Я запомнил HD5000 серию по 5850 - отлично подходили для майнинга тогда, стоили не дорого, были крайне выносливыми.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
valderm
22:50
очередное ковыряние бомжа из помойки
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
swr5
22:24
Странные фантазии. Наоборот считается, что именно современная Винда ассоциируется у пользователей с темным и страшным проприетарным монстром который запустил свои щупальца в десктопные компы и от кото...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
Андрей
21:46
"Ключевой вопрос пока, впрочем, остаётся: зачем было строить столь масштабное предприятие на столь большом удалении от основных российских промышленных в целом и автомобилестроительных центров в частн...
Калининградская гигафабрика литий-ионных аккумуляторов выйдет на проектную мощность в следующем году
Сергей Анатолич
21:45
Я надеюсь поляки с палубы именно этой самой лодки собрались диктовать свою неприклонную "победоносную" волю России. Клоуны.🤣
Единственная подлодка Польши сломалась в море во время выхода в море в надводном положении
NuclearMissionJam
21:26
Пингвин Тукс и филосовский камень AMD, Пингвин Тукс и кубок драйверов, Пингвин Тукс и узник Windows, Пингвин Тукс и Орден FreeBDS, Пингвин Тукс и юзер-полулинуксер, Пингвин Тукс и Дары Чимбала. В двух...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
inchaos75
21:22
"Номера для массовых обзвонов стали быстро попадать в черные списки" - если номер в черном списке, от него и смс не должно проходить. Не реклама ни разу, но Kaspersky Who Calls так и работает, если те...
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
козлина
21:15
хаха, темы с линуксом скоро будут похожи на эпизоды Гарри Поттера - сидят на сайте посетители, обсуждают какие то операционки, но название не говорят - ибо страшно. "Это название нельзя говорить...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
beltar
21:08
У меня есть живая HD 5770 от гиги с кожухом в виде бэтмобиля. Карта, как карта, драйвера только красные со стыда. Я ее взял, т. к. она была компактнее немного более мощной GTX 260. DX 11 игры запустит...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
inchaos75
21:05
Юридически должно быть все прописано, на то и договор, что не прописано то не попадает под договор. Подарки, сувениры, то что дают как участнику то есть дают всем участникам и т.д. - да, но если конкр...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter