Технологии, которые не дадут уснуть за рулем: как новый фургон следит за активностью водителя. Компания Flux Mobility начала производство фургонов нового поколения.

Немецкий производитель коммерческого транспорта Flux Mobility представил обновленную линейку фургонов. Главное новшество — комплекс систем, которые следят за состоянием водителя.

Производство уже запустили в ноябре. Первые машины поступят клиентам в ближайшие недели. Компания полностью переработала архитектуру автомобиля, установила новый главный процессор и центральный 10,9-дюймовый дисплей.

Среди конкретных нововведений — система обнаружения сонливости у водителя. Она анализирует поведение водителя и предупреждает об усталости. Дополнительно установили распознавание дорожных знаков и активное предупреждение о выезде с полосы.

Генеральный директор Flux Дугаджин Хоти (Dugagjin "Duga" Hoti) объясняет: новая архитектура позволяет делать автомобили безопаснее. Она же станет основой для будущих функций.

Разработчики потратили на концепт более двух лет. Андреас Фриз (Andreas Freese), руководитель отдела разработки, отмечает: современная электроника с новыми датчиками позволяет машинам «видеть» и «думать» лучше прежних моделей.

Системы помощи не просто облегчают работу водителя. Они также защищают других участников движения. В стандартную комплектацию вошли цифровая приборная панель, электронный стояночный тормоз и функция бесключевого доступа.