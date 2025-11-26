Екатерина Мизулина сообщила о направлении обращений в силовые ведомства из-за свободной продажи на маркетплейсах опасных химикатов и запрещенных таблеток. По ее словам, несовершеннолетние могли легко приобрести ядовитые вещества и препараты, маскирующиеся под обычные сладости.

Крупные российские онлайн-магазины столкнулись с серьезными претензиями от Лиги безопасного интернета. Организация Екатерины Мизулиной утверждает, что привычный шопинг на этих сайтах скрывает угрозу: в общем доступе продают то, что запрещено законом.

Еще 24 октября Лига безопасного интернета направила официальные обращения в ФСБ, МВД и Ростехнадзор. Поводом стала массовая продажа прекурсоров для наркотиков, ядов и взрывчатки. Иначе говоря, на тех же виртуальных полках, где лежат бытовая техника и одежда, находились канистры и бутылки с опаснейшими веществами.

Среди выявленных позиций — соляная и серная кислота, бензол, толуол и красный фосфор. Многие из них входят в федеральный регистр потенциально опасных химических веществ. Закон строго регулирует их оборот. При этом на маркетплейсах они лежали в потребительской упаковке объемом до 20 литров и больше. Такая дозировка не допускается. Бесконтрольная продажа создает прямую опасность. Купить яд мог кто угодно, включая подростков.

Проблема не ограничивается химикатами. Отдельная история — таблетки для похудения. Роспотребнадзор уже вводил ограничения, но торговля продолжается. Недобросовестные продавцы действуют хитро. Они маскируют опасные препараты под безобидное печенье или конфеты. Рекламу продвигают через комментарии в соцсетях и специальные Telegram-каналы, где указывают артикулы для поиска на маркетплейсе.

Поступают и другие жалобы. Например, на неприличные комментарии под товарами или откровенные фото без возрастной маркировки. Свою озабоченность высказывают даже сотрудники пунктов выдачи заказов.

Официальных ответов от ведомств пока нет. Но Мизулина отмечает позитивный сигнал: часть подозрительных объявлений с площадок уже исчезла. Это говорит о том, что правоохранительные органы, вероятно, начали работу. Сами маркетплейсы, по словам главы Лиги, обычно оперативно реагируют на такие сигналы и активно модерируют контент. Пока организация рассчитывает решить вопрос без дополнительных законодательных инициатив.