Некоторые поставщики пива из недружественных стран начали ввозить продукцию через Белоруссию и Казахстан, чтобы избежать повышенных пошлин.

Российский рынок пива столкнулся с новой реальностью после сентябрьского повышения пошлин. Часть западных компаний быстро адаптировалась, найдя не самый очевидный, но эффективный маршрут для поставок.

С сентября импортные пошлины на пиво из недружественных стран выросли до 1,5 евро за литр. При этом в Белоруссии и Казахстане, которые входят в ЕАЭС, тариф остается на уровне 0,018–0,04 евро. Разница более чем в 40 раз. Импортеры это заметили. Теперь немецкое и чешское пиво часто едет в Россию через белорусскую границу. Казахстан тоже участвует в процессе.

Дистрибьюторы, которые ввозят пиво напрямую и платят полную пошлину, оказались в сложном положении. Разница в розничной цене на одно и то же пиво доходит до 100 рублей. Игорь Хавский из «Опоры России» констатирует: продукция, ввезенная через страны Таможенного союза, уже конкурирует по цене с российскими премиальными марками.

«Опора России» направила в Минфин письмо с предложениями по решению проблемы. Среди них — компенсация пошлин для тех, кто платит полную ставку, и усиление контроля за перемещением товаров внутри ЕАЭС. Минфин подтвердил получение обращения. Но эксперты сомневаются в быстром решении. Андрей Торянников из a.t.Legal поясняет: менять тарифы ЕАЭС может только Совет Евразийской экономической комиссии. Россия не вправе делать это в одностороннем порядке.

Похожая ситуация уже была с игристыми винами. После повышения пошлин их продажи из Белоруссии выросли в 14 раз. Правда, там вина разливали из импортных виноматериалов, а не занимались реэкспортом готового продукта.

Проблема нарастала постепенно. Первое повышение пошлин в десять раз случилось еще в январе. Тогда же появились первые признаки обходных путей. Сентябрьское ужесточение лишь усилило тенденцию.