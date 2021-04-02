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Помощник на запястье: впечатления от фитнес-часов Amazfit Bip U

Рассказываю, что понравилось и что разочаровало в популярных фитнес-часах Amazfit Bip U после нескольких недель активного использования.
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Сегодня, когда рынок перенасыщен разнообразными часами-компаньонами, достаточно сложно сориентироваться, какая именно модель заслуживает внимания. Каждые подобные часы вроде бы максимально схожи по функционалу, но дьявол, как говорится, в деталях. С этим я столкнулся, выбирая себе первые умные часы. Хочу рассказать, почему остановился именно на Bip U, и что понял за несколько недель с ними на руке. 

На замену классике 

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После 9 лет непрерывного ношения классических кварцевых часов Fossil FS4656 душа заскучала и потребовала чего-нибудь свежего и необычного. К фитнес-часам, умным часам и фитнес-браслетам я присматривался достаточно давно, но всякий раз терялся в представленных на рынке моделях и откладывал покупку на потом. Сейчас же я максимально сосредоточился, закопался в описания характеристик и сравнительные обзоры, а также сформулировал, чего именно я хочу от таких часов. Требований было, в общем-то, немного. Часы должны были исправно считать шаги, сообщать о входящих звонках и уведомлениях, отслеживать сон и стоить при этом не больше 70 долларов. Другие функции меня не слишком волновали — спортом активно я не занимаюсь, а различные замеры пульса, стресса и сердцебиения считаю второстепенными. 

Вот такие часы я носил до Bip U
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Кроме того, меня волновал форм-фактор часов. Изначально я присматривался к мега-популярному на просторах СНГ фитнес-браслету Xiaomi Mi Band 5, но мне откровенно не нравится продолговатый дизайн этого девайса. Да и с точностью у него, судя по многочисленным обзорам, не все гладко. 

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После Mi Band 5 глаз зацепился за новинку нынешнего года — Xiaomi Mi Watch Lite, облегченную версию Xiaomi Mi Watch. Собственно, на Watch Lite я и думал остановиться, но изучение обзоров опять дало понять, что с замерами основных показателей у девайса серьезные проблемы. В некоторых тестах его в лоб сравнивали с медицинскими приборами, и полученные данные разнились довольно сильно. Иной раз складывалось ощущение, что Watch Lite берет цифры из какой-то параллельной вселенной. К тому же у Watch Lite мудреная система снятия и замены ремешка. В общем, желание брать смарт-часики Xiaomi отпало. 

И лишь после этого я присмотрелся к продукции Amazfit, которая также относится к обширной экосистеме Xiaomi. Заинтересовала меня, прежде всего, модель Amazfit Bip U Pro, но после изучения характеристик я решил, что не хочу переплачивать за ненужные мне функции, такие, например, как встроенный GPS. Поэтому я обратился к предыдущей версии этих часов — Amazfit Bip U. Их, в конце концов, и приобрел. 

Технические данные 

Давайте вкратце пробежимся по техническим характеристикам Bip U. Корпус часов выполнен из матового пластика, оснащены они TFT-экраном с разрешением 320 на 302 пикселя. Размер экрана — 1,43 дюйма. Стекло у фитнес-часов закаленное, ударопрочное — Gorilla Glass 3 и все такое. Я свои поцарапать пока не успел, но люди пишут, что сделать это достаточно просто и советуют озаботиться защитной пленкой или стеклом. На профиле корпуса имеется физическая кнопка, при помощи которой можно разблокировать часы и открыть меню. Ремешок у Bip U силиконовый, достаточно мягкий, имеет стандартную ширину 20 мм и классическое крепление. Рука чувствует себя комфортно. При желании его можно без проблем заменить на любой другой ремешок.

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На задней части часов находятся контакты для входящей в комплект магнитной зарядки, датчик сердечного ритма и актуальный в наше непростое время пульсоксиметр, отслеживающий уровень насыщенности крови кислородом. Часы водонепроницаемые, выдерживают, по заверениям создателей, до 5 атмосфер, поэтому с ними можно спокойно плавать в бассейне и гулять под дождем. Правда, в инструкции четко указано, что поход в сауну и резкие, сильные струи воды им противопоказаны. 

Емкость аккумулятора Bip U — 230 mAh. Заявленное время работы без подзарядки составляет примерно 9-10 суток. По своему опыту скажу, что при обычном использовании примерно столько часы и держаться. За последние два дня, например, батарея села где-то на 15 процентов. Обычно я заряжаю часы в воскресенье, после чего они спокойно отрабатывают следующую неделю. Также иногда подзаряжаю их за завтраком перед работой, когда часы на руке совсем не требуются. Никакой запары, что часы сядут в неудобный момент или не протянут до конца дня в принципе нет, если периодически — да вот даже пока завтракаете — кидать их на зарядку.  

Впечатления от использования

Признаться, поначалу Amazfit Bip U неприятно удивили размерами дисплея. Он показался маленьким, даже крошечным. Это, конечно, дело восприятия и привычки. Я люблю габаритные циферблаты, и мои обычные часы были довольно большие. Дисплей Bip Up чуть больше монеты. Притом заметную его часть занимает нижняя рамка с надписью «Amazfit», которая лично мне кажется совершенно ненужной и в определенной степени колхозной. Из-за своих скромных размеров Bip U кажутся не то чтобы женскими — скорее немного детскими. Если у вас крупная рука, то они на ней потеряются и уж точно не будут выглядеть внушительно. Модель Amazfit GTS 2 с экраном в 1,65 дюйма смотрится гораздо серьезней, но у них уже другая ценовая категория. Впрочем, многие, наоборот, для занятий спортом предпочтут на руке что-то скромное, и в этом случае форм-фактор Bip U — несомненный плюс. 

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Естественно, функционал часов крепко связан с вашим мобильным телефоном. Приходится свыкнуться с постоянно включенным Bluetooth. При первой настройке Bip U нас отправляют установить фирменное приложение Amazfit под названием Zepp. В него стекается вся статистика использования устройства и в нем же происходит тонкая настройка смарт-часов. Здесь можно задать цели своей активности, включить необходимые уведомления и установить новые циферблаты. 

Магазин циферблатов удивить, к сожалению, ничем не смог. Представленные в нем циферблаты либо малоинформативные, либо наоборот, перегруженные, либо максимально уродливые. Можно поставить и сторонние циферблаты от обычных пользователей. Там разнообразия хватает, но могут возникнуть проблема с установкой — у меня, в частности, большая часть циферблатов просто отказывалась передаваться на часы, и ничего с этим поделать не получилось. 

Первое время раздражало и то, что акселерометр Amazfit Bip U довольно туго реагирует на повороты руки. Чтобы экран часов включился, порой надо достаточно резко взмахивать рукой. Или будь добр нажимать кнопку на корпусе. К этому пришлось просто привыкнуть. 

Раскрываться часики стали через несколько дней, когда собралось достаточно информации о моей активности. Анализировать ее интересно. Шагомер работает достаточно адекватно, хоть иногда и норовит засчитать за активную прогулку время за рулем автомобиля. Время сна учитывается тоже весьма точно — по моим ощущениям, погрешность минимальная. Часы четко улавливают, когда владелец засыпает и просыпается. Удобными оказались и уведомления, прилетающие с телефона. Не каждое сообщение заслуживает внимания, так что теперь не нужно бежать к телефону (он не всегда под рукой), чтобы прочитать в итоге какую-нибудь ерунду. Что еще показалось удобным? Будильник, информация о погоде, управление музыкой (можно переключать песни и регулировать громкость). 

Вывод

Не могу сказать, что Amazfit Bip U стали неотъемлемой частью моей жизни. Да, получать уведомления на телефон прикольно. Именно этим расплывчатым понятием я могу охарактеризовать большую часть функционала. Прикольно измерять уровень стресса, прикольно смотреть на руке погоду и сравнивать количество шагов в разные дни. Уверен, занимайся я спортом, часы показали бы себе еще лучше. Впереди весна. Можно и побегать на стадионе в соседнем дворе. Опять же будет прикольно посмотреть, какие данные часики соберут после бега. Они действительно заставляют двигаться и быть активнее. Но это уже размышления о пользе фитнес-часов в целом, которые поднимались уже не раз и опостылели еще во времена первых Apple Watch.

Что касается конкретно модели Amazfit Bip U, то могу сказать, что она хорошая. Но с чистой совестью посоветовать ее я могу девушкам и людям с небольшой рукой. Лично меня их размеры разочаровали. Это, пожалуй, единственная и самая главная претензия. В будущем я точно буду подбирать что-то более внушительное. Или вернусь к классике и больше не буду заниматься ерундой. 

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