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Джон Кармак — легенда игрового мира. Его id Software фактически придумала шутеры от первого лица и делала лучшие игры в этом жанре на протяжении всех 90-х. Сам Кармак при этом был настоящей иконой программирования — он создавал самые красивые и передовые движки, которыми восхищался весь мир. Талант Кармака признавал даже такой сложный человек, как Стив Джобс, который совершенно не уважал игровую индустрию. Предлагаю вам вспомнить некоторые яркие цитаты Кармака.

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1. Я могу вспомнить то, что считаю поворотной точкой, пожалуй, всей индустрии — когда мы разрабатывали Doom, и Джон Ромеро сидел и играл в него, уборщик, который пришел в наш офис выносить мусор, сидел и смотрел на экран. Человек, который ни разу в жизни не играл в видеоигры, был просто заворожен этим. И тогда я понял, что мы наконец достигли той точки, когда наша аудитория перестала ограничиваться гиками-энтузиастами, мы можем делать что-то для всех, мы становимся мейнстримом.

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2. На необитаемом острове я бы предпочел поисковик или компилятор, а не игру.

3. Сегодня программистам приходится проще: дешевый подержанный компьютер, диск с Linux, учетка в Интернете — и у вас есть все инструменты для достижения любого уровня программирования, к которому вы стремитесь.

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4. Мы не считаем ПК ведущей платформой для игр. Это заявление приведет в ярость некоторых людей, но иначе сказать трудно. Версии для консолей будут иметь большую аудиторию, чем версия для ПК.

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5. Приятно иметь игру, которая продается миллионными тиражами.

6. По правде говоря, я трачу очень мало времени на размышления о прошедших событиях, и, конечно же, я никоим образом не оцениваю их. Я оглядываюсь назад и думаю, что проделал много хорошей работы за эти годы, но меня гораздо больше волнует то, что ждет меня в будущем.

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7. Совсем недавно мы были счастливы, что у наших персонажей три треугольника вместо носа. Теперь у них есть поры и родинки.

8. Сосредоточенная и упорная работа — вот настоящий ключ к успеху.

9. Мне нравится думать, что я хорошо разбираюсь в том, что делаю.

10. Мой брат стал брокером, и мать поддержала его. Мой выбор она одобрила только когда я разбогател и продемонстрировал, что и мое увлечение может приносить деньги, и притом серьезные.

11. Определенно, я хотел бы ближе познакомиться с Сигеру Миямото. Мы с сыном постоянно играем в его игры на Wii, и я действительно обожаю проекты про Марио. Тим Суини с Гейбом Ньюэллом мне тоже давно интересны.

12. Геймдизанер не должен создавать мир, в котором игрок — всего лишь крошечная часть. Игрок — это босс; ваша обязанность развлекать его или ее.

13. Я уверен, что виртуальная реальность — самое впечатляющее, что может сейчас случиться в игровой индустрии. Я застал переход от 2D к 3D-графике, а в последние годы все наблюдали, как игры плавно перешли с ПК и консолей в смартфоны и планшеты. Если вы работаете в этой отрасли, то начинаете замечать определённые тренды и тенденции. Мне кажется, что за VR кроется действительно огромный потенциал.

14. Скорость света — отстой.

15. Из-за природы закона Мура все, что чрезвычайно умный программист графики способен сделать в определенный момент, сумеет повторить обычный программист уже через несколько лет.