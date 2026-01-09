Речь о производстве материалов, без которых нельзя сделать из нефти современное топливо

Раньше катализаторы для нефтепереработки были нашей постоянной головной болью — без зарубежных поставок никуда. Но, кажется, проблему наконец-то собираются решить. Как заявляют в омском Минпромторге, новый завод должен одним махом закрыть эту дыру, полностью обеспечив наши НПЗ жизненно важными компонентами.

По сути, у российской нефтянки появился собственный, отечественный, источник технологических «витаминов». Это уже не просто замена импорта, а создание полноценного цикла под ключ. Омск, всегда славившийся своими заводами, теперь может стать и главной кузницей технологий для всей отрасли. Серьёзная заявка на статус не просто индустриального центра, а настоящего стратегического игрока.

Омск — это только нефть и химия, регион активно развивает и другие, не менее перспективные направления.

Двигатели для БПЛА. Сейчас здесь кипит работа над силовыми установками для беспилотников. Учитывая, какое огромное значение дроны сейчас имеют — это очень дальновидный шаг. Омск может стать одним из флагманов этого рынка в буквальном смысле слова.

«Цифра» для оборонки. Параллельно идёт модернизация программного обеспечения «Полёт» и целого ряда оборонных предприятий. Это важный сигнал: регион делает ставку не только на «железо», но и на интеллект, на софт, который этим железом управляет.

Омская область — вторая в стране по уровню развития промышленных кластеров. Это не сухая строчка из отчёта, а реальная жизнь.

Вокруг крупных заводов-«тяжеловесов» здесь выросла целая экосистема из 120 компаний: от гигантов до маленьких инновационных цехов. Они делают детали, оказывают услуги, решают логистические задачи. Один успешный проект тянет за собой десятки других. И эта модель настолько удачна, что в 2026 году планируется создать ещё пять таких межрегиональных кластеров.

Картина складывается цельная. Омская область не разменивается на один проект, а выстраивает систему. С одной стороны, она укрепляет свои традиционные сильные стороны (нефтехимия), с другой — активно берётся за технологии будущего (БПЛА, цифровизация). А фундаментом для всего этого служит уникальная способность бизнеса и власти выстраивать эффективное сотрудничество — тот самый кластерный подход.

Грандиозные планы есть. Если их удастся воплотить в жизнь, то очень скоро мы, возможно, будем говорить об Омске уже по-другому: не просто как о промышленном центре, а как о драйвере, который задаёт тон целым отраслям и становится важной опорой для технологической независимости России.