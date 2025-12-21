По словам генерал-полковника Александра Безверхнего, бывшего руководителя Департамента военной контрразведки ФСБ России, недавно пресечённая попытка иностранных разведок угнать российский истребитель-перехватчик МиГ-31, вооружённый гиперзвуковым комплексом «Кинжал», является очевидным провалом западных спецслужб.

Инцидент, получивший огласку осенью 2024 года, был задуман как масштабная провокация, но завершился полным фиаско благодаря оперативной работе российских органов безопасности. «Они рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско», — заявил Безверхний, подчеркнув, что данный случай наглядно демонстрирует способность российских спецслужб получать упреждающую информацию о готовящихся враждебных акциях.

Согласно информации ФСБ, осенью 2024 года иностранные разведки предприняли попытку завербовать российского летчика-штурмана, поставив перед ним задачу угнать сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. В обмен на обещанное вознаграждение в размере 3 миллионов долларов, штурману было предложено нейтрализовать пилота нанеся ядовитое вещество на его кислородную маску, а затем перегнать самолёт на территорию, контролируемую западными спецслужбами. Однако план провалился на самой ранней стадии: военнослужащий, сохранив верность присяге, незамедлительно сообщил о факте вербовочного подхода своему командованию. В дальнейшем, действуя под полным контролем военной контрразведки, он вступил в оперативную игру с иностранными агентами, что позволило спецслужбам получить ценную информацию о методах и намерениях неприятеля.

Александр Безверхний обратил внимание на то, что это далеко не первый случай, когда западные спецслужбы пытаются заполучить в своё распоряжение современную российскую авиационную технику. Ещё в марте 2022 года, на фоне начавшейся военной компании НА территории Украины, военная контрразведка пресекла аналогичные вербовочные подходы к российским лётчикам. Тогда целью иностранных агентов был ударный самолёт Су-34, за угон которого также предлагалось крупное денежное вознаграждение.

По оценкам российских экспертов в области безопасности, конечной целью иностранных разведок в случае с МиГ-31 вряд ли было физическое получение доступа к гиперзвуковому ракетному комплексу «Кинжал». Техническая сложность и многоуровневая система защиты изделия значительно снижают ценность такого «трофея» без сопроводительной документации и специалистов. Гораздо более вероятным сценарием, как полагают в ФСБ, была крупная политико-информационная провокация. План мог включать в себя последующее уничтожение угнанного истребителя в воздушном пространстве одной из стран — членов НАТО. Подобный инцидент, представленный как «агрессивный пролёт» или «атака», мог быть использован для дестабилизации обстановки, создания предлога для эскалации военно-политической напряжённости и мобилизации общественного мнения на Западе против России. Провал этой операции, по мнению Александра Безверхнего, служит серьёзным предупреждением для иностранных спецслужб о том, что российская военная контрразведка сохраняет высокую степень готовности к отражению любых угроз, включая самые изощрённые провокации.