Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GOTREK
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
По словам генерал-полковника Александра Безверхнего, бывшего руководителя Департамента военной контрразведки ФСБ России, недавно пресечённая попытка иностранных разведок угнать российский истребитель-перехватчик МиГ-31, вооружённый гиперзвуковым комплексом «Кинжал», является очевидным провалом западных спецслужб.

 Инцидент, получивший огласку осенью 2024 года, был задуман как масштабная провокация, но завершился полным фиаско благодаря оперативной работе российских органов безопасности. «Они рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско», — заявил Безверхний, подчеркнув, что данный случай наглядно демонстрирует способность российских спецслужб получать упреждающую информацию о готовящихся враждебных акциях.

Согласно информации ФСБ, осенью 2024 года иностранные разведки предприняли попытку завербовать российского летчика-штурмана, поставив перед ним задачу угнать сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. В обмен на обещанное вознаграждение в размере 3 миллионов долларов, штурману было предложено нейтрализовать пилота нанеся ядовитое вещество на его кислородную маску, а затем перегнать самолёт на территорию, контролируемую западными спецслужбами.Однако план провалился на самой ранней стадии: военнослужащий, сохранив верность присяге, незамедлительно сообщил о факте вербовочного подхода своему командованию. В дальнейшем, действуя под полным контролем военной контрразведки, он вступил в оперативную игру с иностранными агентами, что позволило спецслужбам получить ценную информацию о методах и намерениях неприятеля.

Александр Безверхний обратил внимание на то, что это далеко не первый случай, когда западные спецслужбы пытаются заполучить в своё распоряжение современную российскую авиационную технику. Ещё в марте 2022 года, на фоне начавшейся военной компании НА территории Украины, военная контрразведка пресекла аналогичные вербовочные подходы к российским лётчикам. Тогда целью иностранных агентов был ударный самолёт Су-34, за угон которого также предлагалось крупное денежное вознаграждение.

По оценкам российских экспертов в области безопасности, конечной целью иностранных разведок в случае с МиГ-31 вряд ли было физическое получение доступа к гиперзвуковому ракетному комплексу «Кинжал». Техническая сложность и многоуровневая система защиты изделия значительно снижают ценность такого «трофея» без сопроводительной документации и специалистов.Гораздо более вероятным сценарием, как полагают в ФСБ, была крупная политико-информационная провокация. План мог включать в себя последующее уничтожение угнанного истребителя в воздушном пространстве одной из стран — членов НАТО. Подобный инцидент, представленный как «агрессивный пролёт» или «атака», мог быть использован для дестабилизации обстановки, создания предлога для эскалации военно-политической напряжённости и мобилизации общественного мнения на Западе против России. Провал этой операции, по мнению Александра Безверхнего, служит серьёзным предупреждением для иностранных спецслужб о том, что российская военная контрразведка сохраняет высокую степень готовности к отражению любых угроз, включая самые изощрённые провокации.

#нато #кинжал #су-34 #разведка #миг-31 #фсб #патриотизм #александр безверхний #верность присяге #военная контрразведка
Источник: tass.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М вошли в состав ВКС России
+
Samsung начала внутреннее расследование касающееся поставок памяти
+
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
Во Франции планируют приобрести до 240 тягачей для перевозки тяжёлой бронетехники
4
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
15
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
+
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
3
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
5
ВМС США осуществили запуск дрона-камикадзе LUCAS с борта корабля Independence
+
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
2
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
В России сертифицирован повторяющий Geely Preface седан Volga C50
+
Китайский суперавианосец «Фуцзянь» впервые прошёл через Тайваньский пролив во время боевой службы
+
На Прямую линию с президентом поступили сообщения от граждан, недовольных интернет-блокировками
+
NVIDIA и SK hynix готовят новый SSD для ИИ с десятикратным повышением производительности
+
Половина квартир в новостройках в российских городах-миллионниках остается непроданной
2
Путин — о повышении утильсбора: «Надеюсь, что и эта мера будет не вечной»
1

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
3
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
3

Сейчас обсуждают

VRoman
04:15
Малый вес - это преимущество только для тех кому за 80 лет. Остальный спокойно справляются. Я вот наоборот из тех кто любит тяжёлые часы и браслеты по пол кило.
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
E. S.
03:17
Так байкал именно замена ан2
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
Владимир
03:01
Современную кек)) ладна бы передовую/флагманскую или на крайняк не имеющую аналогов в мире но современная там тока подвеска...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
rafo15
01:32
Все он правильно говорит. Как раз сказки про темные материи не похожи на научное объяснение. А версия канадского физика, похожа на нормальное научное объяснение, которое можно спокойно доказать просты...
Новое исследование ставит под сомнение существование темной материи и энергии как таковой
Я - Константин
01:29
С новым годом ;)
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
Chaтo-OverBoт
01:07
Что, тов. пендосы, видит око Селену да зуб не ймёт? Печалька, однако.
Трамп призвал к возвращению США на Луну в рамках указа о космической политике
Chaтo-OverBoт
01:05
Америка - стронг, вона прийде - порядок наведе. Да, зашкварк?
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Chaтo-OverBoт
00:59
И эти "...220 тысяч тонн военного имущества..." были ничем иным, как памперсами, пипифаксом, страпонами-дилдами да кружевными труселями. ТакЪ победятЪ!
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
salexa
00:54
утырки храцузские думают как с хохлами война..... уй там,ВВП же сказал ,что этим неграм настанет пипец..да и нах они нужны ...хохлы и гейропа..будем вместе с китаем и америкосами рулить...а ублюдки с ...
Во Франции планируют приобрести до 240 тягачей для перевозки тяжёлой бронетехники
IRanPast
00:41
Есть такое на В850, но всё делаю по старинке ручками
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter