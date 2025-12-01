Сайт Конференция
gotreksson
Ближневосточные эксперты сравнили российский Су-57, американский F-35 и китайский J-35
Среди ближневосточных государств, заинтересованных в приобретении истребителей пятого поколения, внимание экспертов сфокусировано на трёх основных конкурентах

Рынок истребителей пятого поколения — это элитный клуб, куда стремятся попасть самые состоятельные страны мира. Однако правила в этом клубе диктует отнюдь не только летно-техническое совершенство машин. Покупка «стелса» сегодня — это гораздо больше, чем военная сделка. Это громкое геополитическое заявление, акт доверия и демонстрация стратегического курса. Сам рынок только формируется, но он уже стал ареной ожесточенного противостояния не только авиастроительных корпораций, но и мировых держав.

В эпоху самолетов четвертого поколения выбор часто сводился к цене, характеристикам и политической конъюнктуре. С появлением F-22, F-35, Су-57 и J-20/J-35 ситуация кардинально изменилась. Эти машины — носители самых передовых и засекреченных технологий своих стран. Их продажа сопряжена с беспрецедентными экспортными ограничениями. 

Долгое время F-35 был бесспорным монополистом экспортного рынка. Окруженный ореолом самой передовой технологии, он стал культовым самолетом, желанным для всех союзников США. Однако, как показывает время, монополия порождает не только превосходство, но и системные проблемы. За блестящим фасадом скрываются хронические проблемы с надежностью, огромные задержки поставок и логистические кошмары.

Но самое «печальное», как отмечается, — это то, что машина «до сих пор никоим образом не показала преимущества  над конкурентами». Ее ключевая концепция — быть узлом в единой сети управления — до сих пор в полной мере не реализована. Несмотря на это, потенциал F-35 по-прежнему оценивается как колоссальный. Это самый технологичный боец, и его эволюция продолжается. Проблема в том, что заявленные возможности пока сильно опережают реальные.

Если американская программа шла под аккомпанемент всеобщего восхищения, а затем разочарования, то российский Су-57 прошел обратный путь. Изначально его безжалостно критиковали, часто «заочно», ставя под сомнение его малозаметность и боевую ценность. 

Однако за последний год восприятие машины начало меняться. «Он показал, что у него есть два превосходных качества, — отмечают аналитики. — Он умеет летать, как ни один другой истребитель, а его линейка оружия, в отличие от конкурентов, создана специально для внутренних отсеков». В этом — комплексный подход российских инженеров: создание не просто «невидимки», а высокоманевренного носителя для уникального вооружения, что делает его чрезвычайно опасным в ближнем маневренном бою.

Слабыми местами Су-57 по-прежнему считаются худшая, чем у конкурентов, малозаметность (особенно с задней полусферы) и сомнения в качестве серийной сборки. Но главным тормозом для его экспорта стал даже не это, а «сильное противодействие его распространению со стороны США», в частности, печально известный закон CAATSA, который карает санкциями любые крупные сделки с российским ВПК. Это делает покупку Су-57 политически рискованной для многих потенциальных клиентов.

На фоне американских и российских программ китайский J-35 остается неизвестным игроком. Арабские эксперты, согласно данным, относятся к нему с большим скепсисом, «боятся, что китайцы сознательно завышают его тактико-технические характеристики». Отсутствие боевого опыта и закрытость китайской оборонной промышленности порождают недоверие.

Однако именно здесь и кроется его главный экспортный козырь. Для десятков стран, которые не могут претендовать ни на F-35 (из-за израильского лобби в США), ни на Су-57 (из-за страха перед американскими санкциями), J-35 остается единственной доступной альтернативой для вступления в клуб владельцев «стелсов». Он предлагает геополитически нейтральный, пусть и менее проверенный, вариант.Обсуждая достоинства истребителей, нельзя сбрасывать со счетов мощь информационного поля. «Знакомясь с подобными мнениями, нужно делать скидку на региональную компетентность, сильно зависящую от денег, вложенных в рекламу и пиар самолетов. Здесь американцы вне конкуренции», — справедливо отмечают эксперты.

Многомиллиардные маркетинговые кампании Lockheed Martin, работая с экспертами и лоббистами годами формировали образ F-35 как непревзойденного оружия будущего. Россия и Китай лишь учатся этой игре, и их успех на рынке будет зависеть не только от качества железа, но и от умения донести свои успехи до целевой аудитории.

#экспорт #су-57 #lockheed martin #ввс #j-35 #f-35 lightning ii #малозаметность #истребители пятого поколения #caatsa #рынок вооружений
