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Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon

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RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
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Обычно благодарности ставят в заключительной части статьи, но сегодня я хочу нарушить традицию. Начну именно с благодарности за сюжет. Влад, спасибо тебе за твой опыт и открытый рассказ о несправедливостях, творящихся в соцсетях по отношению к владельцам видеокарт AMD Radeon. Это было забавно.

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Итак, техническая история следующая. Один более молодой мой друг, вернее, друг моего младшего брата, прошлой осенью сбагрил свою старую GTX1060 и вскоре приобрел крутую вещь – Sapphire Nitro+ RX 5700 XT. Ту модификацию, которая без подсветки вентилей, самую первую. Карточка не разочаровала его, она уделывала (по данным оверлея) RTX 2060 не-супер. Она выдавала на равных (опять же, по данным оверлея) с RTX 2070 Super в этих всех современных шутерах и редемпшенах, в которые сейчас играют все дети. Парень вообще не знал никаких танцев с бубнами за эти чуть более полугода, по его словам. Ни синих, ни черных экранов. Ни перегревов, ни писка, ни шума, ни гула. Ничего. Только комфортный игровой процесс и стандартный контроль актуальности драйверов и т.п. адреналинов. Удобное ПО в виде какого-то Trix, правда он там почти ничего не трогал.) Про даунвольтинг точно не известно, но, скорее всего, его не было. Карта в полном порядке и сегодня.

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Жить бы да радоваться. Но, молодежь постоянно зависает в своих чатах, стримах и просто соцсетях. И там нашему счастливому обладателю постоянно приходится испытывать насмешки и скепсис, стоит только назвать свою конфигурацию. Придирки идут именно к карте от AMD, особенно 5700 xt. Подавляющее большинство сидит на картах Nvidia и самоутверждается за счет обладателей Radeon Navy. Зарождение этого снисхождения случилось во время появления на руках у людей первых моделей Navy, как референсных, так и косячных нереференсных. Те владельцы действительно испытывали нешуточные сложности и постоянно жили в настройках и ожидании заплаток. AMD сохраняла спокойствие и откровенно плевала на юзеров. Но затем вышли эти самые долгожданные адреналины и вроде как полегчало у тех, кто не успел продать своих глючных Радеонов. Кто-то из референсных радеоновских геймеров вызывал раздражение своих товарищей по сетевым играм, благодаря сырой поделке вместо готовой видеокарты, не позволяющей рассчитывать на коллективную игру. Это мне рассказали в подробностях, не все из которых мне ведомы, т.к. из меня геймер уровня ближе к нулевому. Никому не возможно доказать, что Sapphire Nitro – это совсем не то же, что дешевый Evoke или турбина, никто ничего не желает слышать. Важнее всего – побольнее ужалить «белую ворону», у которой якобы не хватает денег или мозгов на полноценную Nvidia. Парню постоянно шлют тематические мемы и обидные шутки о том, как он вляпался. Доходит до того, что он всерьез задумывает продать свою Нитру и купить на что хватит из Nvidia, с потерей денег и производительности… 

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Мы с братом пытаемся переубедить и поддержать Владика, но он не верит нам, так как у нас у RTXы.)


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Ну а если серьезно, то я хочу обратиться ко всем дискриминаторам по брендовому признаку. Будь то Nvidia, AMD, Intel или что-то другое. Ребята, остановите это безумие. Упёртый фанатизм без всяких аргументов – это участь обезьяны, а не человека разумного. Чем больше из нас купит разнообразных, не похожих друг на друга железок – тем больше будет у нас информации, тем больше мы будем знать о потенциале своих избранных компонентов, как имеющемся, так и упущенном, возможно.

И еще – все наши споры – это лишь подогрев ажиотажа ради увеличения капитала одного очень хитрого семейства из Тайваня.

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