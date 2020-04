Есть ли геймеры среди звезд? Еще как! Именно сейчас, во времена карантина, когда основная деятельность поставлена на паузу, появилась возможность рубиться в Контру или Доту сутки напролет! Посмотрим, кто из знаменитостей сидит дома с геймпадом в руках.

А начнем с давних времен. Одним из первых, если не первым, геймером среди селебрити был Фрэнк Синатра. Он приобрел себе домой огромный пинбол-агрегат и часто проводил за ним время вместе с дочкой:

Но прогресс не стоит на месте и спустя десятилетия в звездных особняках стали появляться компьютеры и игровые приставки. Многие популярные актеры, певцы, режиссеры, спортсмены и даже политики не смогли остаться равнодушными к великому соблазну современности.

Давайте познакомимся поближе с геймерскими предпочтениями наших кумиров.

Илон Маск. Богатенький изобретатель любит одиночество и много играет в игры. Среди фаворитов - Overwatch, Bioshock, MassEffect, Civilization, Fallout и Warcraft.

. Признался в своей привязанности к Nintendo Wii Sports. Предпочитает боулинг, как и в реальной жизни.

Вин Дизель. Замечен играющим в World of Warcraft, Dungeons and Dragons, Call of Duty. В общем, он фанат, поэтому даже содержит свою небольшую компанию по разработке игр.

Питер Джексон, режиссер «Властелина колец». Олдскульный геймер, большой любитель поиграть в Doom-1.

Мэрлин Мэнсон. Любимая игра - Mortal Kombat, в которую он играет, только когда дома никого нет.

Рианна. Играет не на ПК, а на Xbox. В основном в Guitar Hero, причем не на гитаре, а на барабанах.

Анджелина Джоли. Начинала с Nintendo Wii, но затем из-за работы подсела на Tomb Raider. Уважает только раннюю часть, а последнюю критикует.

Мила Йовович. Аналогично, стала вынужденной геймершей «по работе». Теперь поигрывает в Resident Evil.

Бриттни Спирс. Sony PlayStation пригласила ее для создания своей танцевальной игрушки Dance Beat, в результате Бриттни подсела на приставку и поиграла во все эксклюзивы. Но больше всего ей нравится играть в себя саму, разумеется.)

Дэниел Крейг. В закулисной жизни Джеймс Бонд является убежденным геймером, предпочтения следующие - GTA, Red Dead Redemption, Halo.

Меган Фокс. Актриса не считает себя фанатичной геймершей, но между делом успела получить удовольствие от прохождения множества игр. Вот лишь некоторые из них – Halo, Uncharted, Stormfall, Mortal Kombat.

. Играет не только на консоли, как многие девочки, но также является и хозяйкой мощного игрового ПК. Любимая игра - World Of Warcraft.

Снуп Догг. Помимо легких наркотиков, получает заряд энергии от Halo, Call Of Duty, Battlefield и Grand Turismo. Играет на всём - и на ПК, и на консолях. Был заподозрен в подкупе со стороны PlayStation, когда демонстративно и публично выступил с заявлением об отказе от Xbox в пользу PS под предлогом падения серверов Xbox Live.

Джек Блэк. Эксцентричный актер зависает в World of Warcraft и гоняет в Project Gotham Racing.

Сэмюэл Л. Джексон. Не только помогает игровой индустрии с озвучкой, но и сам фанатично убивает время в GTA, Fallout и Call of Duty.

Кэмерон Диас. Однажды актриса открыла для себя World of Warcraft, да так, что родные и близкие всерьез обеспокоились о спасении Кэм от игровой зависимости.

. После комедийных ролей оттягивается в Fallout до самозабвения. Такой звездный фанат не остался без внимания разработчиков из компании Bethesda и они стали привлекать его к озвучке.

Киану Ривз. В жизни является довольно спокойным парнем, поэтому играет больше всего в Dota 2.

Джессика Альба. Геймерша с детства, начинала со старенькой консоли Nintendo. Воспитывалась на Super Mario, Bomberman и Pac-Man. До сих пор играет в Wii Sports.

Дуэйн «Скала» Джонсон. Предпочитает Xbox, играет в разные стрелялки, как минимум в Gears of War и Doom.

Уил Уитон. Звезда Стартрека играет много во что, но своими любимыми играми называет – Metroid, NHL, Journey, God of War.

. Актер много времени проводит, играя в Resident Evil. Вообще, предпочитает игры, требующие много времени для прохождения, готов сидеть неделями безотрывно. Единственное исключение – гонки на выживание Burnout.

Джулия Робертс. В свободное время любит зависнуть на всю ночь, играя в Halo на своем Xbox.

Оззи Озборн. Один из «отцов металла» любит проводить заслуженный отдых, заигрываясь в World of Warcraft.

Маколей Калкин. Повзрослевший «один дома» также всем играм предпочитает World of Warcraft.

Ким Кардашьян. Фигуристая звезда экрана способна часами рубиться в Call of Duty.

Джастин Бибер. Играет во многие игры, но любимой считает Call of Duty. Помимо нее, называет своими фаворитами такие игры, как Mario Kart, Pokemon Go и Halo.

Эминем. Декоративный социопат и "белый нигга" - еще один поклонник Call of Duty.

Леди Гага. Не считает себя истинной геймершей, но периодически любит поиграть на консоли в Bayonetta.

По-быстрому пройдемся и по российским селебрити:





Гоша Куценко. Харизматичный актер оказался большим любителем поиграть в Warcraft.

Дельфин. Композитор и певец своей карьере уделяет меньше внимания, чем игре GTA.

Михаил Галустян. Колоритный комик был застукан за своим любимым занятием – играл на консоли в Overwatch.

Аскольд Запашный. Дрессировщик признался, что с детства без ума от игр. В числе его любимых – Doom, Diablo, Counter Strike, Call of Duty, Warcraft и это еще не полный список.

Отдельного внимания заслуживают наши футболисты. Вопреки стереотипам, многие из них играют не только в FIFA и PES.

Самая популярная игра среди российских звезд футбола - Counter Strike (CSGO). В нее фанатично рубятся такие известные персонажи, как: Кокорин, Мамаев, Шатов, Дзагоев, Головин, Смолов и многие другие.

Но не «контрой единой». Помимо CS, среди футболистов есть одержимые Дотой (например, Головин) и Battlefield (например, Дзюба). Александр Головин в одном из видео-интервью показал свой аккаунт Steam. Зритель мог увидеть, какие суммы за короткий срок звездный геймер потратил только на предметы для Dota2. Примерно 30.000$. Ножи, винтовки… А Фёдор Смолов похвастался в Инстаграм своими покупками для CS:GO – например, штык-нож за 700.000₽, или очень красивые перчатки за 100.000 ₽.

Европейские и бразильские звезды футбола также не замыкаются на FIFA. Наиболее популярные игры те же, по большому счету - CS:GO, Call of Duty, Fortnite, PUBG.

А самые известные и заядлые геймеры вне футбольного поля, это: Неймар, Антуан Гризманн, Делле Алли, Поль Погба, Каземиро, Фелипе Коутиньо, Рахим Стерлинг, Мохамед Салах, Роберт Левандовски, Александр Зинченко и это далеко не полный список. Который, к тому же, постоянно пополняется новыми геймерами-футболистами. Особенно в условиях нынешнего карантина, когда им банально нечего делать.

А Александр Кокорин настолько соскучился по играм, что бросил челлендж Неймару в КС. Есть желающие поболеть за соотечественника?)

*****

Вот такая популяция знаменитых геймеров живет рядом с нами в сети.

Мир тесен, во время карантина у многих из нас есть возможность встретится в онлайне с одним из кумиров детства, а возможно и подстрелить его. Виртуально, разумеется.)

В общем, сидите дома и играйте на здоровье!