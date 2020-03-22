SSD с RGB – накопители магических знаний
Есть такие компьютерные корпуса, которые предлагают немного похвастаться содержимым форм-фактора 2.5”. Например: NZXT H400, H700 и их модификации, Deepcool Baronkase, CM Cosmos C700P, SL600M и Storm Stryker, Be Quiet Pure Base 500 и т.п.
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Как раз для таких корпусов изготавливаются SSD 2.5” с RGB-подсветкой. Если синхронизировать ее с подсветкой остальных комплектующих, то можно получить яркие многоуровневые визуальные эффекты для максимальной персонализации вашего компьютера.
рекламаОднако подсветка доступна не только в традиционном «старом» формате твердотельных накопителей. Следуя пожеланиям пользователей, ряд производителей предложил SSD формата M2 с кожухом/радиатором с RGB. Теперь любители подсветки имеют возможность «зажигать» абсолютно каждую железку своей сборки.
Особая история для тех, кто сначала купил M2 SSD, а только потом захотел как можно больше RGB, на рынке появились отдельные радиаторы с подсветкой. Кроме того, можно найти в продаже такие ненормальные штуки, как PCI-E SSD, адаптеры PCI-E SSD и внешние SSD с RGB. И эта ниша только в начале своего развития.
рекламаПомимо перечисленного, в природе еще существуют различные SSD-адаптеры, оснащенные RGB, но уделять внимание таким товарам нет никакого желания. Это категория, которая в ближайшее время уйдет в прошлое и будет забыта.
Мы уже прояснили пользу для геймеров, которую приносят элементы c RGB-подсветкой. Теперь можно перейти к конкретным примерам. Представляем вашему вниманию полный ассортимент SSD с RGB, которые можно где-либо в мире купить за деньги.
реклама1. SSD накопители формат 2.5”:
Kingston HyperX Fury RGB
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Maxsun F7 Dictator
Team Group T Force Delta Max
Team Group T Force Delta/Delta R/Delta S
Team Group T Force Delta Phantom Gaming RGB
Team Group T Force Delta S TUF Gaming RGB
Teclast Flare X F600
Teclast Flare X RGB S700
2. SSD накопители формат M2:
Adata XPG Spectrix S40G RGB
Addlink X70 RGB
Aorus RGB m2 NVMe
Asura Genesis Xtreme SSD
Digifast Chevron M2 RGB
Digifast Knight M2 RGB
Hikvision Crius RGB M2 SSD
KLEVV CRAS C700 RGB
KLEVV CRAS X RGB
KFA2/Galax Gamer RGB M2 SSD
Patriot Viper VPR100
3. SSD накопители формат PCI-E:
Aorus RGB AIC NVMe
Intel Optane 905P
Plextor M9Pe
4. Радиаторы для M2:
ADATA XPG Storm RGB (ASTORM-C)
Jonsbo M2 SSD Heatsink RGB
ZADAK 511 MOAB M.2 RGB SSD
5. Внешний корпус для ссд:
Asus ROG Strix Arion RGB
6. Внешний ссд:
Seagate BarraCuda Fast SSD
Seagate FireCuda Gaming SSD
Zadak 511 Shield
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Вот такая витрина колдовских огней со всего света. На некоторые позиции вы можете найти тесты и обзоры, а с некоторыми у вас есть шанс стать первопроходцем. Выбирайте свой волшебный накопитель и зажигайте! Главное – выбирать своим сердцем, ведь истинный Гримуар обязательно даст знамение достойному. Услышьте зов темной империи АрджибИ и ее демонов – Физона, Микрона, Марвелла и Силикона!
Всем удачной алхимии и магических лучей!
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