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Fantoci
Microsoft работает над внедрением технологий рендеринга на базе искусственного интеллекта в DirectX
Основой для реализации искусственного интеллекта в DirectX станет технология Cooperative Vector Support, или Поддержка кооперативных векторов.

В игровой индустрии назревают большие перемены: компания Microsoft анонсировала масштабное обновление DirectX, которое кардинально изменит подход к рендерингу игровой графики. Ключевой особенностью новой версии станет интеграция технологий искусственного интеллекта, что позволит объединить существующие решения для масштабирования изображения (апскейлеры) в единую универсальную систему. Вместо того чтобы полагаться исключительно на проприетарные решения, такие как Nvidia DLSS или AMD FSR, разработчики получат унифицированный инструментарий, встроенный непосредственно в DirectX. Это не означает исчезновение существующих технологий, скорее, Microsoft стремится сделать DirectX универсальной платформой для различных технологий масштабирования, обеспечивая их совместимость и более простую интеграцию в игровые проекты.

Важным элементом новой архитектуры DirectX станет технология Cooperative Vector Support. Согласно официальному заявлению Microsoft, внедрение этой функции кардинально повысит эффективность алгоритмов рендеринга, использующих искусственный интеллект. Суть технологии заключается в оптимизации операций матричного умножения, которые лежат в основе большинства вычислений в области искусственного интеллекта. Преимущества от внедрения Cooperative Vector Support будут ощутимы не только в рендеринге, но и в широком спектре других задач, связанных с ИИ, включая обучение, тонкую настройку и применение уже обученных моделей.

Кроме того, Cooperative Vector Support позволит более рационально использовать ресурсы графического процессора. Технология предусматривает возможность разделения вычислительных задач, позволяя, например, запускать небольшую нейросеть в выделенном блоке пиксельных шейдеров, не занимая при этом все ресурсы GPU, которые могут быть задействованы для других задач рендеринга. Microsoft уверена, что интеграция этой технологии в DirectX значительно упростит для разработчиков процесс внедрения аппаратного ускорения ИИ в различные приложения и игры, работающие на разных платформах.

У Nvidia есть планы по поддержке нейронных шейдеров в графических процессорах RTX.

Учитывая стремление разработчиков к повышению визуальной реалистичности в играх, интеграция ИИ в DirectX становится особенно актуальной. В последние годы многие геймеры столкнулись с проблемой высоких цен на современное графическое оборудование, обусловленной различными факторами, включая дефицит комплектующих, спрос со стороны майнеров криптовалют и растущий интерес к технологиям искусственного интеллекта. В этом свете, технологии масштабирования на основе ИИ предоставляют возможность значительно повысить качество графики даже на относительно скромных устройствах, таких как портативные игровые консоли, позволяя запускать визуально насыщенные игры с приемлемой частотой кадров.

Компания Nvidia, к примеру, также активно работает в направлении интеграции нейросетей в шейдеры своих графических процессоров линейки RTX. Конкретные сроки релиза обновленной версии DirectX пока не объявлены, но очевидно, что Microsoft делает значительную ставку на развитие технологий искусственного интеллекта, активно инвестируя в эту область и привлекая к сотрудничеству ключевых игроков рынка.

Свидетельством серьезности намерений Microsoft является активное взаимодействие подразделения High-Level Shading Language (HLSL) с ведущими производителями графических процессоров, такими как AMD, Intel, Nvidia и Qualcomm. У каждой из этих компаний есть собственные разработки в области рендеринга на основе искусственного интеллекта, и цель сотрудничества заключается не в вытеснении этих технологий, а в обеспечении полной поддержки Cooperative Vector Support в рамках DirectX. На этой неделе Microsoft публично заявила о поддержке Cooperative Vector Support в будущих графических процессорах Nvidia серии RTX-50 Blackwell. Ожидается, что новые тензорные ядра Blackwell смогут задействовать Cooperative Vector Support для улучшения таких аспектов, как геометрия, трассировка пути и общая четкость изображения.

#microsoft #искусственный интеллект #dlss #fsr #directx #апскейлинг #апскейлер #cooperative vector support
Источник: devblogs.microsoft.com
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