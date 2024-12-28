Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику

DLSS, FSR, XeSS и PSSR действительно революционные технологии. Если вы ими не пользуетесь, вы многое теряете.
[ ] для раздела Блоги
7
7

За последние годы технологии апскейлинга (масштабирования) на основе искусственного интеллекта совершили настоящую революцию в игровой индустрии. Раньше разработчики стремились к достижению максимального качества изображения за счет рендеринга в нативном разрешении, что требовало огромных вычислительных ресурсов. Сегодня же передовые методы апскейлинга с использованием искусственного интеллекта, такие как DLSS от Nvidia, FSR от AMD, XeSS от Intel и PSSR от Sony, позволяют добиться достаточно высокого уровня детализации при значительно меньшей нагрузке на систему. Следует отметить, что первые версии этих технологий не особо впечатлили требовательных геймеров, но последние версии сильно шагнули вперед и теперь даже пессимистически настроенные пользователи осознали, что без апскейлинга сейчас не обойтись. В любом случае, нравится вам это или нет, но ведущие производители графических процессоров, во главе с Nvidia и ее DLSS, сделали ставку на интеллектуальное масштабирование, и остальные игроки рынка активно подтягиваются, предлагая собственные решения. Теперь с уверенностью можно сказать: эпоха отрисовки графики в нативном разрешении постепенно уходит в прошлое, уступая место умным алгоритмам. Давайте разберемся, что же такое апскейлинг (масштабирование), почему он стал таким популярным и как это повлияет на будущие игровые проекты.

реклама



Суть интеллектуального масштабирования заключается в следующем: игра отрисовывает кадр в разрешении, которое ниже, чем родное разрешение вашего монитора. Затем, с помощью сложных алгоритмов машинного обучения, изображение "растягивается" до нужного размера. Современные нейронные сети способны делать это настолько искусно, что разница с оригинальным изображением становится практически незаметной для невооруженного глаза. Разумеется, качество работы этих алгоритмов различается. Технология DLSS от Nvidia, использующая возможности тензорных ядер видеокарт RTX, считается на данный момент лидером. FSR от AMD и XeSS от Intel стремятся обеспечить более широкую совместимость, что иногда достигается за счет некоторого снижения качества картинки. В определенных ситуациях разница между ними может быть весьма ощутимой.

Особенно впечатляет технология DLSS 3 от Nvidia, которая в сочетании с генерацией кадров открывает новые горизонты производительности. Генерация кадров, работающая на тензорных ядрах, анализирует два соседних кадра и создает промежуточный, что позволяет значительно увеличить частоту кадров, особенно в играх, где производительность упирается в возможности центрального процессора. Для минимизации задержек ввода, которые могут возникать при таком подходе, Nvidia использует технологию Reflex. Давай возьмем для примера достаточно требовательную игру Cyberpunk 2077, которую попробуем запустить с трассировкой пути в разрешении 4K на максимальных настройках. Даже флагманская GeForce RTX 4090 не всегда сможет обеспечить комфортную частоту кадров. Однако, благодаря DLSS 3.5 с генерацией кадров, производительность взлетает, при этом визуальное качество практически не страдает. Это настоящий прорыв. AMD, в свою очередь, планирует активнее внедрять искусственный интеллект в свою технологию FSR 3 и предлагает собственный вариант генерации кадров под названием Fluid Motion Frames. Intel также не отстает, предлагая апскейлинг в рамках технологии XeSS 2, которую обозреватели недавно протестировали на новой видеокарте Intel Arc B580. Если говорить вкратце, то результат впечатляющий, в некоторых играх удалось повысить частоту кадров на 20-30%. В арсенале Intel также есть технология Xe Low Latency (XeLL), аналогичная Nvidia Reflex.

реклама



Всем геймерам нужно следует учитывать один важный момент, независимо от того, насколько мощной является видеокарта, ее ресурсы не безграничны. Дальнейшее наращивание "сырой" вычислительной мощности ведет к значительному увеличению стоимости оборудования и энергопотребления. Именно поэтому нам на помощь пришел апскейлинг, предлагая альтернативный путь к высокой производительности. В свое время Nvidia пыталась продвигать технологию SLI, позволяющую объединять несколько видеокарт для параллельных вычислений. Однако, этот подход оказался дорогим, громоздким и не всегда эффективным, что привело к его отказу. С другой стороны, возможности одиночных мощных видеокарт, таких как RTX 4090, также имеют свои пределы. Интеллектуальное масштабирование позволяет выйти за эти рамки. При грамотной реализации, оно способно обеспечить значительный прирост производительности даже на относительно скромном "железе". Вспомним ту же Intel Arc B580 – видеокарту начального уровня, которая благодаря апскейлингу способна демонстрировать впечатляющие результаты.

Но истинная революционность апскейлинга заключается не только в возможности "разогнать" слабую видеокарту или сделать мощную еще мощнее. Самое важное – это возможность создавать энергоэффективные устройства, способные выполнять задачи, которые ранее были им не под силу. Возьмем, к примеру, портативную консоль Steam Deck от Valve. Это элегантное устройство ограничено в размерах и, следовательно, в возможностях установки мощного "железа". Разработчикам приходится решать множество проблем, связанных с охлаждением и компоновкой. В таких устройствах просто невозможно установить полноценную дискретную видеокарту топового уровня, поэтому приходится искать другие пути повышения производительности. Именно здесь на помощь приходит масштабирование (в Steam Deck используется FSR от AMD). Аналогичный подход применяется и в игровых консолях. Конструкция консолей обычно оптимизируется с учетом стоимости, тепловыделения и габаритов. Появление в PlayStation 5 Pro технологии PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), основанной на машинном обучении, позволяет этой консоли демонстрировать уровень производительности, значительно превышающий ее "паспортные данные". Способность PSSR к самообучению и адаптации – это действительно прорыв. Это означает, что устройство не только обеспечивает высокую производительность "из коробки", но и потенциально может улучшать свои показатели со временем. Сотрудничество Sony и AMD в разработке будущих решений на основе апскейлинга может кардинально изменить будущее консольного гейминга.

Однако масштабирование не всегда идет на пользу игровой индустрии. Некоторые разработчики начинают использовать эту технологию как панацею от плохой оптимизации. По мере того, как апскейлинг становится все более распространенным, и все больше разработчиков начинают интегрировать его в свои игры, мы, вероятно, будем наблюдать ситуацию, когда игры без включенного масштабирования будут работать заметно хуже. Более того, производители игрового "железа", такие как Nvidia и AMD, будут продолжать совершенствовать свои проприетарные технологии ИИ-масштабирования, стремясь сделать их наиболее привлекательными для разработчиков. В результате, игроки, предпочитающие "честную" нативную графику, оказываются в невыгодном положении: они не только теряют в производительности, но и этот разрыв со временем будет только увеличиваться. Кто-то скажет, что это естественный ход развития технологий.

Сравнение частоты кадров Stalker 2 с включенным и выключенным Nvidia DLSS 3.

реклама



Важно отметить, что несмотря на впечатляющие успехи Nvidia в этой области, AMD остается ключевым игроком на игровом рынке, прежде всего благодаря своему доминированию на рынке консолей. Именно AMD поставляет "сердца" для PlayStation, Xbox и Steam Deck. Успехи AMD в области масштабирования будут способствовать дальнейшему отказу от нативной графики на этих платформах. Конечно, апскейлинг не идеален. Иногда могут возникать артефакты и странности в работе, а качество реализации может варьироваться от игры к игре. Однако, по мере того, как эта технология будет становиться все более распространенной, а все больше пользователей будут полагаться на нее, дни нативной графики, похоже, сочтены.

Как же начать пользоваться технологиями масштабирования уже сейчас? Самый лучший способ оценить преимущества этой технологии – это использовать современную видеокарту, например, из линейки Nvidia GeForce RTX 40. Для более бюджетных решений можно обратить внимание на недавно выпущенную Intel Arc B580, которая также поддерживает апскейлинг. Список игр, поддерживающих интеллектуальное масштабирование, постоянно растет. В настройках графики таких игр вы найдете опции Nvidia DLSS, AMD FSR или Intel XeSS. Вы сможете выбрать желаемый уровень качества, который будет влиять на производительность. В большинстве случаев апскейлинг позволит вам запускать игру с более высокой частотой кадров, чем это было бы возможно в нативном разрешении на вашем "железе". Например, в Microsoft Flight Simulator в разрешении 4K можно получить около 65 кадров в секунду в нативном режиме, но с DLSS 3 и генерацией кадров этот показатель вырастает до 122 кадров в секунду – значительное увеличение с минимальными визуальными потерями. Ожидается, что в видеокартах следующего поколения ИИ-масштабирование станет еще более совершенным. По слухам, грядущие Nvidia GeForce RTX 5090 получат улучшенные AI-возможности, включая более продвинутую версию DLSS. Технологии трассировки лучей и трассировки пути, продемонстрированные в таких играх, как Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2, выглядят потрясающе, но без апскейлинга они ставят на колени даже самые мощные видеокарты. Nvidia, вероятно, продолжит развивать трассировку лучей и пути в следующем поколении своих видеокарт GeForce RTX 50-й серии, что сделает ИИ-масштабирование еще более востребованным как среди разработчиков, так и среди геймеров, открывая возможности для создания графики, недоступной на сегодняшний день. По всем этим причинам я уверен, что следующее поколение графических процессоров от Nvidia, AMD и Intel ознаменует собой полное признание и повсеместное внедрение интеллектуального апскейлинга, окончательно отправив нативную графику на заслуженный отдых.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia dlss fsr fsr 3 xess масштабирование dlss 3.5 pssr апскейлинг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
2
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
12
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
42
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
27
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft предупреждает пользователей, чтобы они избегали установки Windows 11 с флешки
3
NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков будет конкурировать с графическим процессором GeForce RTX 4070
6
NVIDIA и AMD спешат выпустить GPU следующего поколения, чтобы избежать новых пошлин Трампа
7
Samsung S24 Ultra и Z Fold6 будут поддерживать спутниковую передачу сообщений
+
Основатель Li Auto заявил, что опыт ночного вождения в Китае заставил бы Илона Маска полюбить лидары
+
Чипсет среднего класса Dimensity 8400 в составе Redmi Turbo 4 почти догнал Snapdragon 8 Gen 3
2
Бета-программа One UI 7 может быть ограничена только моделями Galaxy S24
+
NVIDIA разыгрывает коллекционные карты GTX 1080 Ti и RTX 4080 Super DOOM Series
1
Пользователь Shank Mods нашел и переправил из Японии в США самый большой в мире ламповый телевизор
5
Financial Times: При производстве ракет «Орешник» используется западное оборудование
12
Финский патрульный корабль заблокировал танкер с российской нефтью
4
Видеокарты NVIDIA и AMD уже через месяц могут подорожать на 40% из-за тарифов Трампа
3
На бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге вновь возобновится производство
1
Apple отложит использование 2-нм технологии TSMC для iPhone из-за низкого объема производства
+
Intel удаляет две функции из драйверов видеокарт
+
Assetto Corsa EVO получит карту с открытым миром летом 2025 года
+
В Китае пробурили самый большой в мире подводный щитовой тоннель
1
В приложении камеры на мобильных телефонах Honor к Новому году появился специальный водяной знак
+
ADATA анонсирует самый маленький в мире мобильный твердотельный накопитель USB4
+
Информатор раскрыл стоимость одной из моделей GeForce RTX 5080 от ASUS
1

Популярные статьи

Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
17
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
118
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
21
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
38
Миллионы графических процессоров и гигаватты энергии нужны для технологического прорыва в сфере ИИ
28
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
2
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
21
MSI Claw 8 AI+: мощная портативная консоль с процессором Intel Lunar Lake
1
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
7
Подборка самых выгодных и интересных скидок зимней распродажи Steam 2024
2

Сейчас обсуждают

Тратата
19:39
Почему тебе везде мерещатся свиньи? Это что-то из детства? Трудная жизнь на ферме, когда нужно было заработать на кусок хлеба, вычищая навоз?
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
Тратата
19:37
Это ты так воююешь? С бутылкой "Балтики" на диване, воруя чужую работу?
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
Dzhereli
19:37
У амд ещё RSR. Притом он работает без артефактов. А с учётом том что ещё есть масштабирование в игре то FSR в член не уперся
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Тратата
19:36
Так покупай то, что тебе интересно, и зарабатывай, а не воруй.
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
666MAXIMUS999
19:35
Я так понимаю в неё играют как раз дальнобои, это их успокаивает. Как раз тут всё как не бывает в жизни едешь и отдыхаешь, никто не подрезает, не прижимает, гайцы не тормозят каждые 50км, и всё в этом...
Энтузиаст создал полномасштабную копию кабины грузовика для игры American Truck Simulator
Белый Орёл
19:30
Не просто чурка, а чурка гей
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
STALKER1972
19:26
Да, придётся сидеть на 10 и ждать Win12, т.к. видно что Win11 это очередной "тупик", как в лабиринте!!!
Assetto Corsa EVO получит карту с открытым миром летом 2025 года
Backardi
19:26
не требуется для генерации кадров масштабирование включать
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Vito Vago
19:25
Пентагон опубликует СВОИ "подвиги"... *Напечатают вагоны фантиков и будут заставлять их по "дружески" покупать.
Пентагон подготовил доклад о военной экспансии Китая за 2024 год
STALKER1972
19:24
Хуситам нужно помочь! Они последняя надежда в борьбе всего свободного мира против проклятого сионизма!!!
ВС РФ перешли трассу Н15, чем перерезали последнюю дорогу снабжения ВСУ в Великой Новосёлке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем