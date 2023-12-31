Новогодние праздничные выходные – это время для застолий и радостного общения с близкими. В это время большинство людей любят побаловать себя слишком большим количеством праздничных напитков, таких как шампанское, вино, коктейли и конечно же водка. Хотя эти напитки могут подарить нам веселое и радостное настроение, но они также могут оказать негативное влияние на здоровье вашего кишечника, которое, в свою очередь, влияет на наше общее самочувствие.

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Наш кишечник или желудочно-кишечный тракт является домом для триллионов бактерий, которые помогают нам переваривать пищу, усваивать питательные вещества, бороться с инфекциями и регулировать настроение. Все вместе эти бактерии образуют микрофлору кишечника, и для нашего здоровья важно, чтобы они находились в гармоничном балансе. Однако этот баланс различаться у разных людей в зависимости от их генетики, диеты, образа жизни и других факторов.

Употребление алкоголя может нарушить этот баланс, причинив нашему кишечнику больше вреда, чем пользы. Вот некоторые из причин, по которым неделя употребления алкоголя в праздничные выходные может нанести ущерб здоровью нашего кишечника:

Алкоголь увеличивает выработку кислоты в желудке. Он может стимулировать желудок вырабатывать больше кислоты, что может вызвать воспаление и раздражение слизистой оболочки желудка. Это может привести к гастриту — состоянию, которое вызывает боль в животе, тошноту, рвоту и кровотечение. Гастрит также может увеличить риск развития язв – открытых язв в желудке или кишечнике.

Он также убивает хорошие бактерии и способствует развитию плохих бактерий. Алкоголь может действовать как антибиотик, убивая некоторые полезные бактерии в кишечнике. Это может создать дисбаланс в микрофлоре кишечника, позволяя вредным бактериям расти и заполонить весь кишечник. Это может привести к дисбактериозу — состоянию, которое вызывает такие симптомы, как диарея, запор, вздутие живота, газы и спазмы в животе. Дисбактериоз также может ослабить вашу иммунную систему, делая вас более восприимчивыми к инфекциям и заболеваниям. Однако влияние алкоголя на микрофлору кишечника может зависеть от типа и количества потребляемого алкоголя. Некоторые исследования показали, что умеренное потребление красного вина или пива может оказать положительное влияние на микрофлору кишечника, в то время как чрезмерное или обильное употребление алкоголя может иметь отрицательный эффект.

Алкоголь может вызвать синдром раздражённого кишечника. Он может повредить кишечный барьер, который представляет собой тонкий слой клеток, отделяющий кишечник от кровотока. Этот барьер предотвращает попадание токсинов и бактерий в кровь и возникновение воспаления. Однако, когда этот барьер нарушен, это может вызвать синдром раздражённого кишечника, при котором вещества из кишечника попадают в кровь. Это может вызвать иммунный ответ, вызывая воспаление и аллергические реакции во всем организме. Синдром раздражённого кишечника также может повлиять на ваш мозг, вызывая перепады настроения, тревогу, депрессию и когнитивные нарушения. Однако связь между кишечником и мозгом все еще исследуется, и тут могут быть задействованы и другие факторы, такие как генетика, стресс, воспаление и прием лекарств.

Чтобы не разболелся живот в новогодние праздники, нужно придерживаться определенных правил.

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Как защитить здоровье кишечника во время курортного сезона

Хотя употребление алкоголя может негативно сказаться на здоровье кишечника, необязательно полностью отказываться от праздничных напитков. Вот несколько советов, которые помогут вам наслаждаться напитками без ущерба для здоровья кишечника:

Пейте умеренно. Лучший способ предотвратить раздражение кишечника, вызванное алкоголем, — ограничить его потребление. Согласно "Диетическим рекомендациям для россиян", умеренное употребление алкоголя определяется как употребление до одного напитка в день для женщин и до двух напитков в день для мужчин. Адекватной порцией алкоголя считается 120 мл вина, 330 мл пива или 40 мл крепких напитков. Постарайтесь придерживаться этих ограничений и избегать пьянства, то есть употребления четырех или более порций за один раз.

Выбирайте алкогольные напитки, полезные для кишечника. Некоторые виды алкоголя полезнее для кишечника, чем другие. Например, красное вино содержит полифенолы, которые являются антиоксидантами, которые стимулируют рост кишечных бактерий и уменьшают воспаление. Пиво, особенно безалкогольное, также может повысить разнообразие кишечной микрофлоры, что будет полезно для вашего здоровья. С другой стороны, избегайте напитков с высоким содержанием сахара, таких как коктейли, ликеры и смешанные напитки, поскольку они могут стимулировать рост вредных бактерий в кишечнике и вызвать ещё больше проблем.

Ешьте до и во время питья алкоголя. Употребление алкоголя натощак может увеличить всасывание алкоголя и ухудшить его воздействие на кишечник. Чтобы предотвратить это, обязательно ешьте что-нибудь до и во время питья. Выбирайте продукты с высоким содержанием клетчатки, белка и полезных жиров, поскольку они могут замедлить переваривание алкоголя и сохранить чувство сытости. Хорошими примерами являются цельнозерновые продукты, орехи, семена, бобы, яйца, сыр и авокадо. Избегайте острой, жирной или жареной пищи, поскольку она может раздражать желудок и ухудшать симптомы.

Пейте больше жидкости. Алкоголь может привести к обезвоживанию организма, что может повлиять на пищеварение и вызвать головные боли, усталость и сухость во рту. Чтобы предотвратить это, пейте много воды до, во время и после употребления алкоголя. Вода может помочь вымыть токсины и бактерии из кишечника и сохранить водный баланс. Вы также можете пить травяные чаи, такие как имбирный, мятный или ромашковый, которые успокаивают желудок и снимают воспаление.

Принимайте пробиотики и пребиотики. Пробиотики — это живые бактерии, которые помогут восстановить микрофлору кишечника и ее баланс. Пребиотики — это волокна, которые могут питать кишечные бактерии и способствовать их росту. Прием пробиотиков и пребиотиков может помочь вам сохранить здоровье кишечника и предотвратить или уменьшить симптомы раздражения кишечника, вызванного алкоголем. Пробиотики и пребиотики можно найти в добавках или продуктах питания, таких как йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, чайный гриб, бананы, овес, чеснок и лук.

Заключение

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Употребление алкоголя может негативно сказаться на здоровье вашего кишечника, что может повлиять на общее самочувствие. Однако, следуя этим простым советам, вы сможете насладиться праздничными напитками без ущерба для здоровья кишечника. Не забывайте пить воду в умеренных количествах, выбирайте алкогольные напитки, полезные для кишечника, ешьте до и во время питья, избегайте обезвоживания и принимайте пробиотики и пребиотики. Таким образом, вы сможете весело провести новогодние праздники, сохранив кишечник счастливым и здоровым.