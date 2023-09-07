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В этом месяце Google исполняется 25 лет, и ее генеральный директор погрузился в мечты о том, что ждет компанию после первой четверти века существования. В своей статье под названием "The Keyword", которую Сундар Пичаи опубликовал во вторник в блоге Google, он вспомнил историю Google, рассказал о стратегии роста и целях компании. Последний пункт оказался наиболее интересным, в котором Пичаи рассказывает про «новый рубеж» развития компании, который будет достигнут с помощью искусственного интеллекта. Он признал, что создание приложений на основе искусственного интеллекта (или любого цифрового инструмента) сопряжено с определенными трудностями.

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«У людей появляются предсказуемые вопросы: можем ли мы доверять этим новым технологиям?» - пишет он. «Мы с самого начала серьезно подошли к этому вопросу, а именно как создать надежную технологию, будь то обеспечение защиты и безопасности информации каждого пользователя или защита людей от злоумышленников в Интернете». Пичаи добавил, что Google будет продолжать решать эти задачи, руководствуясь своими принципами в области ИИ, разработанными пять лет назад. «Мы постоянно задаем себе такие вопросы: будет ли это полезно людям и обществу или же это может каким-либо образом нанести вред? Они также помогают нам сформировать стратегию разработки новых продуктов и приложений искусственного интеллекта, а также помогают нам находить решения возникающих проблем».

С самого начала между компанией Google и искусственным интеллектом сложились непростые отношения. Компания уже использует некоторое время искусственный интеллект для управления кухонными роботами и разработки процессоров TPU, но руководство не ожидало, что искусственный интеллект окажет столь неожиданное и широкое влияние на весь мир, как это произошло в этом году. Появление ChatGPT дало интернет-пользователям новый способ поиска информации, заставив Google внимательно взглянуть на свой собственный пользовательский интерфейс. Быстрее, чем можно было ожидать, компании пришлось выбирать - придерживаться ли проверенных временем стратегий поиска или адаптироваться к нестабильной, но стремительно меняющейся сфере.

Сундар Пичаи рассказывает о планах компании на сцене конференции разработчиков Google I/O 10 мая 2023 года.

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Руководство компании решило адаптироваться под новые реалии. В феврале Google выпустила Bard - собственного чат-бота с искусственным интеллектом. Разработчики пообещали обновить результаты своего поиска, отказавшись от «10 синих ссылок» и отдав предпочтение интерактивному видео и другому встроенному контенту, который не потребует от пользователей перехода на другую страницу. (Многим пользователям эти нововведения не понравились, ведь они привыкли к старому поиску, который они используют долгие годы.) Google даже начала сотрудничать с такими компаниями, как The Mayo Clinic, над созданием нишевых приложений искусственного интеллекта, таких как узкоспециализированный чат-бот, который может снизить рабочую нагрузку медицинских работников. В апреле Пичаи заявил, что вскоре искусственный интеллект будет «в каждом продукте каждой компании», включая его собственную.

Похоже, что эта уверенность только укрепилась. «Со временем искусственный интеллект станет самым большим технологическим прорывом, который мы увидим за всю нашу жизнь», — написал в своем блоге Пичаи. «Это больше, чем переход от настольных компьютеров к мобильным, и, возможно, больше, чем сам Интернет. Это фундаментальная модернизация технологий и невероятное ускорение развития человеческой изобретательности».

За последние месяцы это не единственный случай, когда Пичаи проникся чувствами к искусственному интеллекту. В конце августа генеральный директор отправил сотрудникам электронное письмо о «динамике развития» искусственного интеллекта Google. В записке, которую заполучил ресурс Insider, описывается несколько способов, которыми Google использует искусственный интеллект в своих новых и уже существующих активах, от Duet AI (увеличитель производительности для Workspace) до Google Cloud. Компания также работает с музыкальной индустрией над разработкой политики YouTube, которая защищает интеллектуальную собственность и одновременно поощряет творческие приемы с использованием генеративного искусственного интеллекта.

«В следующем месяце мы отметим 25 лет со дня основания Google», — написал Пичаи в прошлом месяце. «Приятно видеть, как сотрудники Google воплощают в себе оптимизм, амбиции и скорость с самых первых дней в чрезвычайно важной работе, которую мы выполняем сегодня».