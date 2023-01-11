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Часто можно увидеть объявления о продаже лицензионных ключей для активации всех версий Windows за 10-15% от реальной стоимости. Вы никогда не задумывались, как такое возможно? Microsoft официально никогда не продавала ключи по столь низкому прайсу. Но они есть. На любой торговой площадке сотни подобных предложений. В этом нет большого секрета. Существуют специальные ОЕМ ключи, предназначенные для активации тысяч и десятков тысяч систем. Есть и другой вариант - корпоративные ключи, так же для активации сотен компьютеров. Но и это еще не все. Обычный ключ из коробки так же можно использовать несколько раз. Но это все лирика... Хочется активировать Windows 10 без вложений и СМС

Дисклеймер

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Все описанные ниже варианты не являются 100% гарантийными способами. Бывает так, что 9 раз способ сработал, а на 10 ни в какую не желает. Бывают случаи, когда активация слетает (забавно, но на моем ноутбуке стоит официальная лицензия и уже 3 раза активация слетала). Бывают и другие экстраординарные случаи. Все нижеописанное преследует 2 цели.

1. Никогда не используйте самопальные сборки. Только официальные релизы

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2. Никогда не используйте программы активаторы

В современном мире существует такое понятие как "Компьютерные Вирусы". Для многих - страшилка из прошлого века, что осталась в далеком прошлом. Часто вижу реплики из разряда "Уже сто лет не видел вирусов, мой встроенный антивирус уже забыл, когда срабатывал в последний раз". Подобные мнения несут под собой огромную опасность. Современный взлом систем направлен не на вывод из строя компьютеров. Современные хакеры похищают информацию. Кредитные карты для платежей. Логины и пароли от почты. От магазинов. Банальные ключи от программ копируют с вашей почты и перепродают. Вам пришло письмо с активацией? Оно автоматически удаляется, а копия уходит злоумышленнику. Вы заходите на сайт? Пара строк в реестре и весь трафик перенаправляется на левые сервера. Вариантов миллион и вы о них никогда не узнаете.

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Бесплатная Windows 10

29 июля 2015 г. появилась новая операционная система от Microsoft. Интересной особенностью была бесплатная активация системы в первые 3 года ее существования. То есть, любой человек мог установить систему на свой компьютер и получить, подключить к интернету и бесплатно активировать. Акция официально закончилась. Но у нее есть два не афишируемых ответвления. Вы все еще можете активировать систему, если являетесь инвалидом или студентом. Вам нужно пройти на специальную страницу Microsoft, пройти регистрацию и получить бесплатную копию. Инструкций в интернете нет, так что долго и муторно. Хорошо знаете английский? Этот вариант для вас. Только правильно указывайте место жительство.

Апгрейд с Windows 7

Самый первый и самый простой способ. Устанавливаете старую систему. Можно пиратку. Официально ставите обновление на Windows 10 с официального дистрибутива. По итогу получаете официально активированную Windows 10. А теперь поговорим о магии. Вы можете отформатировать жесткий диск и поставить Windows 10 на этот компьютер с нуля. Она автоматически активируется. Если вы не будите менять железо, сможете сколько угодно раз переустанавливать Windows. Она автоматически будет активирована. Метод трудозатратный. Вероятность успеха 90-95%. Пару лет назад только так и устанавливал систему

Активация ключом от Windows 7

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Честно говоря, не нашел закономерность в этом методе. Одни ключи проходят, другие выдают ошибку. Для начала, стоит найти ключ от лицензионной Windows 7. Это сделать просто. Идем на любую крупную барахолку. Заходим в раздел с продажами ноутбуков. Ищем фотографии с ракурсом снизу. Часто попадаются фотографии наклеек от лицензионной системы. Помимо ноутбуков существуют брендовые ПК и моноблоки. Нашли такой ключ? Скопировали и отложили в сторону. Специально не ищу такие варианты.Можно использовать наклейку от своего ноутбука.

Активация брендовых устройств

Ноутбуки, моноблоки, системные блоки от компаний производителей Европы и США почти всегда идут с ОЕМ ключом активации прописанным в BIOS. Устройства из Китая и Тайваня бывают с некоторыми исключениями. Для 100% идентификации ищем наклеечку на устройстве. Коричневая либо синяя с голографическим отливом. На таких устройствах автоматическая активация

Активация через брендовые устройства

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Метод используется не часто, но имеет место. Вставляете винчестер в брендовое устройство. Устанавливаете на него систему. Подключаете к интернету. Активируете систему. Вынимаете винчестер из устройства и вставляете в нужное вам. Насчет слета активации ничего сказать не могу. У меня нет долгого опыта использования такого метода. Регулярно меняю веники между устройствами и все работает.

Активация ОЕМ ключом

Регулярно использовал данный способ долгое время. Нам нужно достать ключ активации из брендового устройства с предустановленной Windows 8.1/10. В 2014-2020 получили огромнейшую популярность китайские (и не очень) Windows планшеты. В отличие от системных блоков, их количество на постсоветском пространстве зашкаливает. Если у вас есть такой планшет, значить можно вынуть и ключ.

Что бы просмотреть ключи активации, можно воспользоваться всевозможными скриптами, коих на просторе интернета великое множество. Так же есть несколько утилит. Сам использую ShowKeyPlus. Качать исключительно с GitHub. Перед использованием проверить на сайте VirusTotal

KMS активация

Самый простой и действенный вариант активации. Изначально предназначался для использования "Универсальные ключи многократной установки (GVLK)", но народные умельцы расширили функциональность данного метода.

Состоит из 4 простых шагов

1. Запускаем командную строку с правами администратора (Пуск - Служебные Windows - командная строка - жмякнуть правой мышью - выбрать "запустить от имени администратора"

2. Установить желаемый ключ под желаемую систему. Скопировать строчку ниже и вставить. нажать Enter (ключ для Windows 10 Pro, но вы можете установить любой)

slmgr/ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

3. Установить адрес KMS сервера. Они часто перестают работать, так что гугл в помощь "KMS для активации slmgr". Просто копируем и вставляем.

slmgr /skms kms.digiboy.ir

4. Отдаем команду "Активировать". Если сервер живой, получите активированную систему. Если мертвый, получите ответ о неудачи. Возвращаетесь к пункту 3, меняете сервер и повторяете пункты 3 и 4

slmgr /ato

Послесловие

Для любителей самопальных сборок, посоветую 3 небольших утилиты для тонкой настройки и оптимизации системы:

O&O AppBuster - удаляет предустановленный софт есть официальный сайт

O&O ShutUp10++ - делает легкую настройку системы есть официальный сайт

Более мощный и самый продвинутый инструмент из существующих Sophia Script for Windows и его наследник SophiApp. Первоисточник на GitHub. Русскоговорящий разработчик. Огромное комьюнити.















