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Гайд: легкий заработок на летней распродаже Steam

Steam - отличное место для досуга. Множество активностей и маленьких бонусов. Люди тратят миллионы долларов. Но есть и те, кто пользуется ситуацией и отламывает кусочек от большого пирога для себя
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Заработок в Steam - история длиной в 10 лет. Для привлечения новых покупателей Гейб Ньюэл придумал множество способов. Яркая картинка, социальная значимость и торговая площадка. Хотите быть самым заметным и популярным? Хотите зарабатывать много денег, как известные блогеры или инстамодели? Нет ничего проще - занеси копеечку.

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Предисловие

Существует множество социальных сетей. Из клуба по интересам они перешли в инструмент для заработка. Имея сотни тысяч подписчиков можно продавать рекламу или "правильные" мысли. Кто-то пользуется своими привилегиями, а кто-то проходит мимо. Steam - это крупнейшая социальная сеть игроманов.  Число ежемесячно активных пользователей около 190 млн человек. Аналогичный показатель у VK: около 85 млн человек. И тут стоит отметить: 190 млн геймеров против 85 млн кого попало с разными интересами. Чтобы выделиться из толпы, нужно прокачать свой аккаунт. Это можно сделать через некоторые вливания финансов в торговую площадку. Есть спрос? Должно появиться и предложение. Азы экономики.

Коллекционные карточки и значки Steam

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Из многих игр выпадают "Коллекционные карточки", собрав набор можно сделать "Значок" и получить опыт для поднятия уровня Steam. Чем выше уровень Steam, тем ты заметнее и больше друзей можешь добавить к себе в друзья. Есть группы (сообщества), но у них есть существенный минус - если человек подписался на 100 групп, то ваша затеряется, а вот с уровнем аккаунта - четкая иерархия. В друзьях всегда будет тот на первом месте, у кого выше уровень. Гонка вооружения.

У обычных карточек Steam есть серьезное ограничение - число игр, из которых они выпадают, ограничено. Максимальный уровень также ограничен. Если хочешь превысить ограничения - покупай карточки распродажи. В этом месте мы плавно пришли к тому самому моменту, почему карточки имеют ценность.

Steam-ферма

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Обычная карточка распродажи стоит 2-3 рубля. За время распродажи можно получить 14 карточек на общую сумму в 2,5*14 = 35 рублей. Смешная сумма, подумают многие. Заморачиваться из-за такой мелочи никто не станет. Это пока не начинаешь думать шире.

Только в одной из ферм ASF сегодня зарегистрировано 2,9 млн аккаунтов. Есть еще китайские и южноамериканские. Банальные цифры  2,9 млн * 2,5 рубля выходит около 7,25 млн рублей. Это доход только на фермах в одну распродажу. На этих деньгах существуют сотни мелких магазинчиков, торгующих играми в оффлайне.

Завести 20-50 аккаунтов для снятия сливок способен абсолютно любой. В отличие от майнинг старателей, тут нет необходимости в дорогостоящих покупках. 30 аккаунтов - это 1000 рублей с одной распродажи. 2 распродажи - это уже 2000 рублей в год. Мало? Ну.... мы говорим только о распродажах. Есть еще несколько источников пополнения баланса. Но вопрос состоит в том, сколько сил уходит на получение этих денег.

Как получить разблокированные аккаунты

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На только что созданных аккаунтах не работают функции обмена и торговая площадка. Не поднимаются уровни Steam и множество других ограничений. Чтобы обойти преграды, нужно потратить 5$. Многих юных хацкеров останавливают такие ограничения. Есть простой выход из ситуации. Заводите аккаунт и подарком покупаете на свой основной аккаунт игру, которую собирались покупать при любом стечении обстоятельств. Сам покупал бандлы на 20-30 игр и отбивал потраченную сумму карточками. То есть, заносил 5$ за игры и выносил их карточками с торговой площадки обратно на кошелек. Потом следующий аккаунт, и так до бесконечности.

Моя ферма на 9 аккаунтов

Уже 5 лет активно не занимаюсь этим вопросом. Из 100 аккаунтов, что были на старте, остались жалкие крохи. Остальные продал (аккаунты с 500 играми по 20$). Вот, запущенная ферма на нэтбуке 2010 года. Кушает минимум ресурсов.

Вот даю команду на сбор карточек на всех аккаунтах (он и сам автоматом может собирать, но так быстрее и нагляднее).

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Вот дал команду передать все собранные карточки на основной аккаунт

Вот выставил на продажу и избавился от них, пополнив кошелек

То, что показал и сделал вручную, выполняется на полном автомате. Ферма сама запускает все процессы и с определенным таймингом повторяет. Вам остается лишь платить за электричество.

Кто-то обязательно скажет: "овчинка выделки не стоит" и будет прав. Мне конкуренты не нужны. Хотя... Какие конкуренты? Уже несколько лет этим активно не занимаюсь. Программа стоит, настроенная с эры мезозоя, и работает только по праздникам. 

Вот движения денег от фермы, за все время ее существования

Вот сумма, которая была зачислена на аккаунт из внешних источников (карт пополнения, кошельков, карточек), все мои траты за 10 лет.

Послесловие

Конечно, вариантов заработка в Steam заметно больше. Но для них нужно прикладывать немного больше усилий. Один мой знакомый увлекся настолько, что у него сегодня 14 000 игр на аккаунте. У него доверительные отношения со многими издателями. Пишет на почту письмо "Привет, вот мой профиль в Steam, готов прорекламировать вашу игру. Нужно 5 ключиков. Два для меня и помощника и три разыграть в моей группе" или другой, сейчас имеет 1000-й уровень аккаунта - на своей главной страничке размещает объявления на всевозможные группы. Люди из любопытства заходят посмотреть на "крутого паццана", хотя он сам ни копейки не потратил на свой аккаунт. Кто-то играет в Diablo IV, бегая по локациям и клацая по монстрам, а кто-то пылесосит форумы и гайды, чтобы продвинуть свой аккаунт до коммерческого использования. У каждого человека свои пристрастия и хобби.

Steam дает шансы и инструменты всем и каждому. Нужно только захотеть и попробовать.

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бесплатные игры asf steam-ферма заработок в steam archi steam farm гайды значек steam карточки steam летняя распродажа уровень аккаунта steam
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