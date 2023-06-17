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ArtMoney - учимся взламывать игры

Я у мамы Хацкер. Старая и забытая утилита, что радовала детвору двадцать лет назад, все еще актуальна и помогает проходить многие игры
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В стародавние времена существовало огромное число игр без выбора режима сложности. Для сильных игроков это не было проблемой. Но я - казуальный игрок и иногда не справляюсь со сложностями в играх. Лайфхаки и прочие премудрости с форумов - это хороший вариант, только времени на поиск решения отнимает много. Нужно больше денег? Нужно больше патронов? Нужны бесконечные жизнь или мана? Вам поможет универсальный инструмент - ArtMoney.

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Предисловие

Для начала хочется сделать оговорку: многие современные игры имеют защиту и шифрацию данных. Denuvo, из-за своих алгоритмов защиты, не всегда дает доступ к изменению данных в игре. В свое время сравнивал игру Mass Effect: Andromeda с защитой и без, второй вариант редактировался при помощи ArtMoney, а первый нет. В небольших играх защиты и шифрации практически не бывает, потому легко взламываются. Основной пул игр - это офлайн проекты без привязки к серверу и шифрации. Помню времена, когда были Java-сервера Lineage 2 помогала "Дюпать" вещи... При правильном подходе она способна на многое.

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Что такое ArtMoney 

Это программа для редактирования данных в памяти компьютера. Любое значение в игре имеет свой параметр. Количество жизни. Количество патронов. Количество денег. И так далее. Скажу больше: в некоторых играх можно добавлять артефакты, выполнять квесты, менять игровых персонажей и врагов. Программа начала разрабатываться в далеком 1996 году. Технически она поддерживается и сегодня, но это номинально, так как функциональности не прибавлялось уже 10 лет.

Где взять ArtMoney 

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У программы есть официальный сайт. Первая строчка в любом поисковике по названию. Существует три версии программы. 

  • SE Специальная редакция (бесплатная)
  • PRO Профессиональная редакция (цена 599 рублей на одного пользователя)
  • PRO VIP с расширенной поддержкой

Первой версии достаточно для 99% пользователей. Вторая для тех, кто хочет поддержать автора или занимается углубленным изучением внутренностей игры. Третья для ТРУ-хацкеров

Как работает

Описывать все механизмы программы - это огромный научный труд, поэтому ограничимся одной игрой и параметром. Все будет показано и рассказано на примере Darkest Dungeon. Рогалик с перманентной смертью героев. В игре есть несколько ресурсов, ограничивающих развитие и безмятежное прохождение.

1. Запускаем игру. Загружаемся в нужный Save. Запускаем взломщик. В ниспадающем меню выбираем процесс с запущенной игрой

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2. Заходим в игру и ищем параметр, который нам нужно отредактировать. В моем примере - это золото. Хочу, чтобы у меня было МНОГО золота. Запоминаю это число. Перехожу в программу и жмякаю "ИСКАТЬ". Появится диалоговое окно. Настраивая его, мы начнем поиск. Чем сложнее параметр, тем больше переменных надо заполнить. Ресурсы 0 один из самых простых параметров и ищется быстрее всех. В поле значения вписываю сумму, что у меня имеется и жмякаю "ОК"

Запускается поиск и находятся ВСЕ параметры, которые равны данному числу. Чем больше число, тем меньше параметров и наоборот. Если у вас в копилке  менее 100, то параметров будет найдено несколько тысяч.

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3 Отсев ненужных значений. Этот этап может повторяться несколько раз. Чем меньше у вас параметр, что надо найти, тем больше "Отсева" надо будет произвести. Для эффективной манипуляции в игре необходимо изменить искомый параметр. В данном случае мы ищем деньги. Мы можем зайти в магазин и совершить покупку (или продажу), любое действие для изменения. Продаю вещь, сумма в кошельке вырастает до 6710. В фильтре "отсев" вписываю это число и нажимаю "ОК"

Программа начнет поиск числа 6710 в тех параметрах, что были найдены на предыдущем шаге. Из 599 адресов у нее осталось только 2.

Теперь оба параметра переносим в поле для редактирования. Жмякаем стрелочку (одна переносит все параметры, вторая по одному). Всегда переношу ВСЕ. Параметры в ячейках меняются динамически, "ненужные" со временем сами поменяются и вы ручками их удалите.

4. Редактирование параметра. Есть два варианта. Заменить значение в поле "Значение" либо заморозить в поле "З". В одном случае увеличится (или уменьшится) значение (удобно для денег), в другом будет оставаться неизменным (патроны в обойме или полоска жизни)

После манипуляций вы можете сохранить параметры в отдельный файл и загружать его при необходимости

Библиотека таблиц

Программа существует долгое время и накопила огромный архив параметров для тысяч разных игр и устройств. Если не разбираетесь и не хотите вникать в основы редактирования, то можно поискать игру в архивах и подгрузить данные оттуда.

Удобная сортировка и поиск позволят найти все, что вам необходимо.


Ошибки

Редактирование ячеек памяти может приводить к ошибкам и неадекватному поведению программы. Некоторые параметры могут находиться в нескольких ячейках и иметь контрольную ячейку для контроля. Каждый разработчик оптимизирует игру по-своему и могут быть казусы. Перед редактированием обязательно сохраняйтесь. После удачного редактирования некоторое время поиграйте, проблема может выскочить не сразу.

Послесловие

Все новое - это хорошо забытое старое. Пробуйте. Изучайте. Развивайтесь. Возможно, и такая программа вам пригодится в жизни.

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