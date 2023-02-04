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Сериал "По ту сторону" (Counterpart) - Немножечко хорошей фантастики

Фильмов про параллельные вселенные ничтожно мало. Про холодную войну этих вселенных - не существует вовсе.
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Название фильма имеет множество значений. Каждый переводчик осмысливает его по-разному. Для одних - это параллельные миры. Для других - это внутреннее противостояние внутри главного героя. Собирательный многозначительный подход.  Сериал можно встретить под следующими названиями Обратная сторона / По ту сторону / Двойник / Контрмир

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Предисловие

Начну с козырей. Почему этому сериалу вообще стоит уделить внимание. Это Дж. К. Симмонс. Многим известный по фильмам о Человеке пауке. Получивший оскара за великолепную "Одержимость". Не знаю, какие еще эпитеты подобрать, что бы описать этого великого актера. Два параллельных мира. Один человек, выросший в разных условиях. Безжалостный убийца и домашний семьянин. Два совершенно разных человека сыгранные одним актером. Не просто два разных - по стоп кадру моментально узнаются кто есть кто. Но и это не весь писк актерского мастерства. Герои меняются местами и начинают притворяться друг другом. Это сыграно великолепно.

Сюжет

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После неизвестного эксперимента наш мир разделился на два совершенно одинаковых. Зеркальных мира. Люди по обе стороны действуют совершенно синхронно. Пока не начинает действовать теория хаоса, вносящая изменения в действия персонажей. Наступает момент, когда в одном из миров начинается великая пандемия, унесшая более 7% населения и кардинально изменившая миры. Сериал вышел ДО CoVID 19. И с этого начинается завязка сюжета. Один из миров обвиняет другой в пандемии и всей душой ненавидит соседей. Начинается "Холодная война". Наш герой работает в неком секретном учреждении, и уже 30 лет выполняет не понятные ему действия. Все на столько секретно, что сами сотрудники не знают, где работают. Однажды из параллельного мира приходит "Двойник" и заявляет - твою жену хотят убить. Почему? За чем? Это предлог? В чем смысл? Миллион вопросов и ни одного внятного ответа. Длинная история, в которой вы сторонний наблюдатель.


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Шпионский триллер

Фантастическая тема, как декорация, становится отличнейшим фоном для шпионского триллера. Холодная война. Агенты. Двойные агенты. Спящие ячейки. Перебежчики. Пытки. Дезинформация. Убийства. Тайные школы агентов. Интриги. Скандалы. Расследования. 

Это лучший шпионский триллер последнего десятилетия. Почти весь первый сезон не знаешь, а кто же на самом деле кукловод и расставляет пешки на доске. Атмосфера, визуал, ритм повествования подчеркивают интригу на протяжении двух сезонов. 

Кстати. В сериале 2 сезона на 20 серий и он полностью закончен. Нет бесконечной истории на 20 сезонов с высосанными из пальца идеями.

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Человек в высоком замке

Вспомнился другой интересный сериал. Выдуманный мир. Все точно так же, но совершенно другой. Все персонажи действуют правильно и логично. Но мир совершенно другой. Другое восприятие одних и тех же вещей. Другие правило. И все реально. Вы задавались вопросом, а что бы было, если бы поступил в другой университет? Были бы у вас те же друзья? Любимая? Дети? Кем бы вы стали, если бы случайно сделали немного другой шаг много лет назад. Самокопание и психологический настрой создают свою гнетущую атмосферу.

Джонатан Кимбл Симмонс

Дедушке уже 61 год. Для меня он никогда не был чем то интересным, до получения оскара. Потешный старичок из Человека паука. Иногда мелькал в ролях каких-то полицейских или политиков на третьем плане. Но два проекта подряд вызвали дичайший интерес. В этом году выходит новый проект RED ONE. Актерская игра и перфоманс запоминаются на долго. Вы знали, что он снимался у Уве Болла? Причем в его самом известном и отличном проекте?

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Дедушка способен удивлять не только своим актерским талантом, но и перевоплощением. Из заурядного серого человека в серой шляпе и очках, Сименс может стать героем боевиков. Сериал "По ту сторону" показал широкий потенциал не только в драматургии, но и других спектрах актерского мастерства.


Послесловие

Всем любителям шпионских триллеров. Необычной фантастики. Качественному актерскому исполнению. Смотреть обязательно. Пиу пиу в сериале практически нет. Но сама атмосфера и ожидание развязки работают великолепно.

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